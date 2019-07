Acuerdo de Trump con México no demuestra descenso en migración

No está claro si el acuerdo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con México, destinado a detener la migración en la frontera sur estadounidense, está funcionando.

Un alto funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) dijo a los reporteros en una conferencia telefónica que la cantidad de migrantes detenidos en la frontera disminuyó en junio, en comparación con mayo, debido al clima caluroso.

Sin embargo, el funcionario dijo después que el acuerdo del 7 de junio que Trump negoció con México tuvo un impacto no especificado en la reducción de cruces, especialmente por parte de grupos numerosos.

El funcionario, que informó a los reporteros bajo condición de anonimato, dijo que hubo 94,000 aprehensiones en la frontera de EE.UU. y México en junio, frente a los 133,000 del mes anterior. No obstante, los niveles de junio siguen siendo los más altos en más de una década y la migración sigue siendo una crisis humanitaria, dijo el funcionario.

Históricamente, los cruces fronterizos y las detenciones disminuyen en el verano, cuando el aumento de las temperaturas hace que el viaje al norte sea más arduo y peligroso para los migrantes.

"Las cifras están bajando porque México está haciendo mucho", dijo Trump a los periodistas el domingo. "Gracias a México, se está desacelerando enormemente, y creo que comenzaremos a ver algunas cifras muy buenas".

CBP emitió un comunicado el martes por la noche respecto al número combinado de personas detenidas en la frontera sur o que se negó a ingresar a EE.UU. Las cifras son la primera prueba real del acuerdo de Trump con México, en el que aceptó no imponer aranceles a las exportaciones estadounidenses de ese país.

Trump se ha quejado del aumento en el número de migrantes que cruzan la frontera que, en su mayoría, huyen de Guatemala, Honduras y El Salvador. Amenazó con aranceles a menos que México detuviera el flujo de migrantes a través de su territorio. El gobierno mexicano acordó desplegar soldados en su propia frontera sur y controlar con más fuerza las rutas migratorias a través del país.

Migración grupal

Como ejemplo de la mayor aplicación de la ley en México, el funcionario estadounidense dijo que las autoridades mexicanas dividieron un grupo de 200 migrantes que se preparaban para cruzar la frontera en junio y que 60 llegaron a EE.UU. La cantidad de grupos de al menos 100 migrantes que viajan juntos —las denominadas "caravanas” por Trump— están disminuyendo, con solo dos de estos grupos en lo que va de julio, agregó.

El funcionario declinó comentar sobre qué parte de la reducción de la migración en junio podría ser atribuida al acuerdo de México. Estados Unidos mantiene el optimismo respecto a que la reducción puede sostenerse a medida que continúa la aplicación de la ley mexicana, dijo el funcionario.

La administración de Trump ha sido criticada recientemente por legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes por las condiciones en los centros de detención de CBP en la frontera, especialmente por los niños. Los abogados que tienen acceso a los centros informaron sobre condiciones insalubres y dicen que los niños no han recibido suficiente atención o alimentos.

Unos 200 niños no acompañados se encuentran bajo la custodia de CBP, dijo el funcionario. Agregó que un número no especificado representaba un pequeño porcentaje que se ha mantenido por más de 72 horas. La ley federal generalmente requiere que la Patrulla Fronteriza transfiera a los niños migrantes no acompañados a centros de detención más adecuados, mantenidos por el Departamento de Salud y Servicios Sociales, dentro de tres días.

Las familias pasan unas 48 horas bajo la custodia de CBP antes de ser liberadas, mientras que los adultos que cruzan la frontera solo pasan un promedio de 12 días de detención, dijo el funcionario.

Los migrantes creen que las autoridades estadounidenses los liberarán rápidamente si cruzan la frontera con un menor, concluyó el funcionario.