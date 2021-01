Janet Yellen, la candidata del presidente electo Estados Unidos Joe Biden para dirigir el Departamento del Tesoro, instó el martes a los legisladores a “actuar a lo grande” con su próximo paquete de ayuda para el coronavirus, agregando que los beneficios superan los costos de una mayor carga de deuda.

Yellen dijo que su tarea como jefa del Tesoro será ayudar a los estadounidenses a soportar los últimos meses de la pandemia de coronavirus y reconstruir la economía “para que cree más prosperidad a más personas y garantice que los trabajadores puedan competir en una economía global cada vez más competitiva”.

Biden, que tomará posesión del cargo el miércoles, esbozó la semana pasada una propuesta de programa de estímulo por US$ 1.9 billones, argumentando que se necesita una inversión audaz para poner en marcha la economía y acelerar la distribución de vacunas a fin de controlar el virus.

“Ni el presidente electo ni yo proponemos este paquete de ayuda sin tomar en consideración la carga de la deuda del país. Pero ahora mismo, con las tasas de interés en mínimos históricos, lo más inteligente que podemos hacer es actuar a lo grande”, afirmó Yellen, expresidenta de la Reserva Federal a la Comisión de Finanzas del Senado.

“Creo que los beneficios superarán con creces los costos, especialmente si nos preocupamos por ayudar a las personas que han estado con problemas durante mucho tiempo”, agregó.

El paquete de ayuda propuesto incluye US$ 415,000 millones para reforzar la respuesta de Estados Unidos al virus y el despliegue de las vacunas para el COVID-19, alrededor de 1 billón de dólares en ayuda directa a los hogares y unos US$ 440,000 millones para las pequeñas empresas y comunidades especialmente afectadas por la pandemia.

Muchos estadounidenses recibirían pagos de estímulo de US$ 1,400 que se sumarían a los cheques de US$ 600 del proyecto de alivio aprobado por el Congreso en diciembre. El seguro de desempleo complementario también aumentaría a US$ 400 por semana desde los US$ 300 actuales y se extendería hasta setiembre.

Si es confirmada por el Senado, Yellen reemplazará al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, quien renunciará el miércoles y no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.

Yellen también abordó la postura del Tesoro sobre el dólar, después de que el saliente mandatario Donald Trump pidiera debilitar a la moneda para impulsar las exportaciones del país.

Estados Unidos debería oponerse a los intentos de otras naciones de manipular artificialmente los valores de las monedas para sacar ventajas comerciales, afirmó Yellen, y aseguró que apuntar a los tipos de cambios para lograr dichas ventajas era “inaceptable”.

Además dijo que claramente China era el competidor estratégico más importante de Estados Unidos y resaltó la determinación del gobierno del presidente electo Joe Biden de tomar medidas enérgicas sobre lo que denominó las “prácticas abusivas, injustas e ilegales” del gigante asiático.

También afirmó que creía que algunas partes, pero no toda la ley de reforma tributaria del 2017 deberían ser derogadas.