Por Noah Smith

Estados Unidos se encuentra en una situación muy extraña. Incluso cuando la tasa oficial de desempleo cae, la salud del mercado laboral subyacente se deteriora a medida que la pandemia de coronavirus se prolonga. El país se encuentra en medio de dos recesiones simultáneas: una convulsión a corto plazo causada por el temor al coronavirus y una caída a más largo plazo que se parecerá más a una recesión tradicional. Lamentablemente, esta última acaba de comenzar.

La buena noticia es que más estadounidenses volvieron a trabajar en junio, continuando la tendencia que comenzó en mayo:

Esto es cierto tanto si los trabajadores que aún reciben un sueldo de su empleador, pero que no van a trabajar, se clasifican como desempleados o no:

El hecho de que la tasa de desempleo ajustada haya caído más rápido que la versión no ajustada ofrece una pista de lo que está sucediendo en el mercado laboral. Muchos empleadores estaban involucrados en lo que los economistas llaman acumulación de mano de obra: mantener a los trabajadores en sus casas hasta que pase el shock y luego traerlos de vuelta. Algunos de estos trabajadores recibieron todo el tiempo sus salarios y ellos fueron los primeros en volver a sus empleos. Esa es la razón por la que la tasa de desempleo ajustada cayó más rápido que la tasa no ajustada.

Pero algunas empresas claramente mantienen relaciones no oficiales con sus trabajadores despedidos: los trabajadores no están necesariamente en nómina, pero se entiende que serán contratados nuevamente tan pronto como haya trabajo para ellos. La recontratación de estos trabajadores probablemente explica la mayor parte de la caída en la tasa de desempleo no ajustada. Así como la acumulación de mano de obra por parte de los grandes fabricantes tendió a acortar las recesiones a mediados del siglo XX, la acumulación de mano de obra por la pandemia está causando lo que parece ser el comienzo de una recuperación en forma de V.

Esa recuperación ahora probablemente se verá interrumpida. Una enorme nueva ola de casos de coronavirus está afectando a los estados del sur y oeste del país. El miedo al coronavirus ya está regresando:

Esto dará como resultado una mayor acumulación de mano de obra; se les pedirá a los trabajadores que se queden en sus casas, con o sin un pago, por otro mes o dos. La abrupta convulsión que paraliza la economía estadounidense se prolongará.

Pero con el tiempo esa convulsión terminará (tal vez en el otoño con la ayuda de tratamientos con anticuerpos monoclonales) y las empresas volverán a llamar a los trabajadores. Eso, sin embargo, no llevará inmediatamente de regreso a la economía estadounidense a su punto máximo. Se está gestando una recesión más profunda y duradera, una que no será tan aguda, pero que tiene el potencial de durar mucho más.

Una de las razones es el cierre de negocios. La falta de demanda durante la pandemia simplemente hará que muchas empresas desaparezcan. Incluso si la demanda de sus bienes y servicios regresa, lleva tiempo iniciar y expandir nuevos negocios para reemplazar los que murieron. Durante ese tiempo, los trabajadores estarán sin trabajo. Esto producirá un shock de demanda keynesiano bastante tradicional, ya que esos trabajadores desempleados tienen menos dinero para gastar.

Una segunda razón es el fuerte pesimismo. Ver que toda la economía se paraliza durante meses probablemente tendrá un efecto negativo en los inversionistas y los consumidores, lo que deprimirá aún más la demanda.

Un tercer factor será un cambio en la mezcla industrial de la economía estadounidense. Empresas como las salas de cine podrían terminar en la basura y muchas universidades también se verán perjudicadas. Esta no es una razón normal para una recesión y podría crear un shock de oferta que anule parcialmente el efecto deflacionario de la caída de la demanda, al tiempo que aumenta el desempleo. Un shock de oferta podría no ser suficiente para llevar a la economía a una estanflación comparable a la de la década de 1970, pero podría hacer que la Reserva Federal sea más cautelosa sobre el uso de una política monetaria audaz para combatir la recesión.

Estos patrones ya están apareciendo en los datos del mercado laboral. El número de desempleados temporales está disminuyendo, pero el número de desempleados permanentes está aumentando:

Otras medidas de la tasa de desempleo permanente también están aumentando rápidamente.

Esta recesión que se construye lentamente será aún más peligrosa porque es muy sigilosa. El fin del desempleo temporal y el grave daño de la pandemia inducirán a algunos políticos a pensar que la misión del Gobierno se ha cumplido. Si el desempleo permanente continúa subiendo medio punto porcentual cada mes, podría estar en los niveles de la Gran Recesión para fin de año.

El Gobierno debe estar preparado para contrarrestar esta recesión a largo plazo. Un programa vigoroso de construcción de infraestructura, una gran inversión en investigación y más ayuda para los estados serían políticas inteligentes. Lo bueno de las recesiones tradicionales es que sabemos cómo combatirlas; solo tenemos que estar listos y dispuestos a hacerlo.