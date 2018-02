5 claves para entender la caída de la bolsa de valores de Estados Unidos

La volatilidad del mercado de valores de Estados Unidos surgió la semana pasada debido a que los inversionistas estaban cada vez más preocupados por las turbulencias en el mercado de bonos causadas por las preocupaciones sobre la inflación .

El lunes el índice cerró con una caída de 1.175 puntos, un récord. Pero ¿qué significa esto? Aquí 5 aspectos a tener en cuenta según Credicorp Capital .

¿Qué explica la caída del Dow Jones a inicios de esta semana?

A pesar de la magnitud de la caída, es muy difícil encontrar una explicación inequívoca a esta caída . Si bien se han esbozado algunas hipótesis relacionadas a distintos fundamentos económicos (por ejemplo, incrementos de las tasas de interés que podrían descarrilar el crecimiento económico), muchas de ellas no explican por qué este flash crash se dio en ese momento, más aun tomando en cuenta que los datos económicos siguen siendo mayoritariamente favorables.

Por esta razón, nuestra principal hipótesis es que factores de sentimiento de mercado (como la sobrecompra de acciones, indicadores de euforia y flujos de ingreso hacia los ETF’s) y de valorización (múltiplos cercanos a máximo históricos) gatillaron un movimiento de algunos jugadores importantes en dirección opuesta. Ello generó una caída que fue exacerbada por las ventas automáticas en caso de retroceso (stop losses, en la jerga financiera) y el trading por algoritmo basado en estrategias de momentum.

¿Cómo afecta las expectativas a corto y largo plazo?

Esta caída ha sido generalizada y ha contagiado a los principales índices de acciones del mundo. No obstante la mayoría de estrategas considera que este es un evento temporal y que las perspectivas de largo plazo no han variado significativamente. Si bien es posible que esta volatilidad se mantenga por algunos días más, en general, consideramos que los fundamentos de largo plazo no han cambiado.

En otras palabras, a pesar de esta caída, el crecimiento global sigue sólido, la inflación global lentamente está repuntando y las tasas de interés seguirán subiendo en línea con las expectativas de mercado y de los bancos centrales. Por esta razón, consideramos que este evento nos proporciona un excelente punto de entrada.

¿Qué activos son los que se han visto más afectados?

En general, las reacciones han sido generalizadas a través de varias clases de activos, pero los que han llevado la peor parte han sido las acciones en EE.UU. Así, al cierre del lunes el Dow Jones cayó 4.6% y el S&P 500 4.1%.

En contraste, Eurozona y Emergentes salieron relativamente mejor librados retrocediendo 1.4% y 1.7%, respectivamente. Adicionalmente, en respuesta a esta preocupación la tasa del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó 0.14% (de 2.84 a 2.71%) mientras que el WTI retrocedió 2.0%.

¿Qué se puede esperar para las acciones de EE.UU. en lo que resta del año?

A pesar de lo sucedido, nos mantenemos cautelosamente optimistas para la renta variable global en línea con las expectativas de un sólido crecimiento económico que se traduce en varios indicadores (PBI’s, PMI’s y utilidades de empresas en terrenos favorables). La valorización sigue siendo un riesgo, pero luego de esta caída el impacto sería menor.

Para el caso específico de EE.UU., la historia es similar: un sólido crecimiento económico (favorecido ahora por la reforma tributaria) generaría un avance en las acciones que sería aminorado por las valorizaciones poco atractivas y los riesgos políticos que aún no se moderan.

¿Cómo afecta esta situación al mercado peruano?

Depende de la duración del evento. Si, tal como creemos, este es un fenómeno efímero, el efecto sobre el mercado peruano será pequeño más allá de la caída de 2.75% que la bolsa peruana acumula en tres días (y que probablemente se revierta en las siguientes semanas).

Si por el contrario, para sorpresa nuestra y de la mayoría de estrategas del mundo, este fenómeno se prolonga, el mercado peruano se vería muy afectado dada su mayor sensibilidad a los eventos globales. De todas formas, este no es nuestro escenario base y consideramos que los efectos en el mercado peruano serán efímeros.