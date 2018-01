10 citas más explosivas del libro que enfureció a Donald Trump FOTOS | En un comunicado, Henry Holt and Co. informó que adelantará cuatro días la fecha de publicación de “Fire and Fury” (“El fuego y la furia”), al 5 de enero, porque tiene “una demanda sin precedentes”.

Foto 1 | Trump estaba "confundido" tras su victoria: "Poco después de las 8 de la noche del día de la elección, cuando la inesperada tendencia -Trump podría realmente ganar- parecía confirmada, Don Jr le dijo a un amigo que su padre, o DJT, como lo llama, parecía haber visto un fantasma. Melania lloraba, y no de alegría. En ese espacio de algo más de una hora, según la observación divertida de Steve Bannon, se observó a un Trump confundido que fue mutando hacia un Trump incrédulo y después un Trump horrorizado". - / - Foto 2 | Una escena de Mel Brooks: "Esta era una versión real de la película "The Producers", de Mel Brooks, cuando el desenlace en el que confiaban todos en el círculo más cercano a Trump -que podía perder la elección- resultó erróneo, y los dejó expuestos a la realidad de quiénes eran". - / - Foto 3 | Enojado durante la asunción: "Trump no disfrutó su acto de asunción. Estaba enojado porque las estrellas de alto nivel habían desdeñado el evento (...) y estaba peleando visiblemente con su esposa, que parecía al borde de las lágrimas. A lo largo del día, se lo vio con lo que algunos de sus allegados llaman cara de golf: enojado y harto, con los hombros encorvados, los brazos caídos, la frente baja y los labios apretados". - / - Foto 4 | La Casa Blanca, aterradora: "Trump, en realidad, encontró a la Casa Blanca problemática y un poco aterradora. Se refugió en su dormitorio -es la primera vez desde que los Kennedy estuvieron en la Casa Blanca que una pareja presidencial mantiene habitaciones separadas. En los primeros días, pidió dos pantallas de televisión además de la que ya estaba allí, y una traba en la puerta, lo que precipitó un cruce con el Servicio Secreto, que insistía en que ellos tenían acceso a la habitación". - / - Foto 5 | Ivanka quiere ser presidenta: Según el asesor Steve Bannon, la hija de Trump, Ivanka, "en el futuro podría ser la primera mujer presidente". Ivanka y su marido Jared Kushner habían llegado a un acuerdo: si se presentara la ocasión, sería ella quien competiría por la Casa Blanca. - / - Foto 6 | Temor a ser envenenado: "Mucho tiempo temeroso de ser envenenado, diría que un motivo por el que le gusta comer en McDonald's es porque nadie sabe que está yendo y la comida se prepara de modo seguro". - / - Foto 8 | Sin idea de las prioridades: Una de las jefas del equipo de la Casa Blanca, Katie Walsh, le preguntó a Jared Kushner -cercano asesor del magnate- de cuáles eran las tres cosas en las que el nuevo presidente quería enfocarse en primer lugar. "'¿Cuáles son las tres prioridades para este gobierno?' Era la pregunta más básica imaginable", recordó Walsh. "Seis semanas después de la asunción de Trump, Kushner no tenía una respuesta". - / - Foto 9 | Reacio al diálogo: "(Trump) no podía realmente conversar, en el sentido de compartir información, o de una conversación de ida y vuelta. El no escuchaba lo que se le decía, ni parecía considerar lo que él mismo respondía. El reclama que le prestes atención". - / - Foto 10 | Hamburguesa en la cama: "Trump no estaba cenando con Steve Bannon a las 6.30, entonces, más a su gusto, estaba en la cama a esa hora con un cheeseburger, mirando sus tres pantallas y haciendo llamados telefónicos -el teléfono era su punto de contacto con el mundo- a su pequeño grupo de amigos".