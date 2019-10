El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que pondrá a 28 oficinas de seguridad pública y empresas chinas, entre ellas la firma de videovigilancia Hikvision, en una lista negra comercial por el trato de Pekín a los musulmanes uigures y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas.

En la lista destaca la Oficina de Seguridad Pública del Gobierno Popular de la Región Autónoma de Xinjiang Uighur, 19 agencias gubernamentales subordinadas y ocho empresas comerciales, según un documento del Departamento de Comercio.

Entre las compañías está Zhejiang Dahua Technology , IFLYTEK Co, Xiamen Meiya Pico Information Co y Yixin Science and Technology Co.

El Departamento de Comercio dijo que "las entidades han estado implicadas en violaciones y abusos de los derechos humanos detenciones arbitrarias masivas y vigilancia de alta tecnología por parte de China contra uigures, kazajos y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes".

Funcionarios estadounidenses dijeron que el anuncio no está vinculado a la reanudación de las conversaciones comerciales con China esta semana.

Hikvision, oficialmente conocida como Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, tiene un valor de mercado de alrededor de US$ 42,000 millones y se autodenomina como el mayor fabricante de equipos de video vigilancia del mundo.