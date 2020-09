Mundo







EE.UU. ofrece US$ 20 millones de recompensa por tres exfuncionarios venezolanos El departamento de Estado reveló que ofrece una recompensa de US$ 10 millones por Pedro Luis Martín Olivares, US$ 5 millones por Rodolfo McTurk Mora y US$ 5 millones por Jesus Alfredo Itriago.