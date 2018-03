EE.UU. presiona a China para que rebaje superávit comercial en US$ 100,000 millones Trump tuiteó el pasado miércoles que se pidió a China que desarrolle un plan para reducir su desequilibrio comercial con Estados Unidos en US$ 1,000 millones, pero la portavoz dijo que el presidente quería decir US$ 100,000 millones.

Foto 7 | Exenciones: La Casa Blanca, el Congreso, la justicia, la policía, el transporte aéreo, los servicios postales y los servicios considerados esenciales para la seguridad y la protección del país no se verían afectados. La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible interferencia rusa en la campaña electoral de 2016 continuará.