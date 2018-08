EE.UU. bloquea renovación de juez de la OMC y pone en riesgo solución a disputas comerciales

Estados Unidos bloqueó la renovación de un juez del Tribunal de Apelación que resuelve disputas comerciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) , el que podría quedar paralizado en el contexto de una guerra comercial lanzada por la administración de Donald Trump.

Es imperativo que al menos tres jueces integren este foro de apelación del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) que analiza cada caso de reclamación, de lo contrario la OMC no podría resolver las disputas comerciales.

Washington ha bloqueado durante varios meses el comienzo del proceso de selección de los jueces de este tribunal, lo que debe decidirse por consenso.

Al bloquear el lunes la renovación del juez Shree Baboo Chekitan Servansing, cuyo primer mandato termina a fines de setiembre, Estados Unidos ha puesto casi al borde del abismo al OSD, un marco institucional que ofrece el último recurso para resolver una disputa comercial y evitar así cualquier otro tipo de conflicto entre países.

A fines de setiembre, el tribunal de Apelación tendrá, por lo tanto, sólo tres jueces, dos de los cuales verán expirar su mandato a fines del 2019.

"Durante más de 15 años, varias administraciones estadounidenses han expresado su preocupación por el incumplimiento de las reglas por parte del órgano de apelación" de la OMC, dijo el embajador de Estados Unidos ante la organización comercial internacional, Dennis Shea, en una reunión que tuvo lugar el lunes en Ginebra.

Considerando que no ha obtenido un resultado satisfactorio, "Estados Unidos decidió que no está dispuesto a apoyar la renovación del mandato de Servansing en el órgano de apelación. Esta posición no pone en tela de juicio a un individuo, sino que refleja nuestra preocupación", dijo ante otros miembros de la OMC.

El escepticismo estadounidense sobre el OSD no es algo nuevo, puesto que la administración Obama ya bloqueó el nombramiento de jueces, pero esto se ha incrementado con la llegada de Trump a la Casa Blanca, en el 2017.