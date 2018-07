EE.UU. aprueba compra de Shire por farmacéutica japonesa Takeda por US$ 62,000 millones

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd dijo que recibió aprobación de Estados Unidos para la adquisición por US$ 62,000 millones de la compañía con sede en Londres Shire Plc, en un paso más de la farmacéutica japonesa hacia su meta de convertirse en uno de los 10 laboratorios líderes del mundo.

La empresa con sede en Tokio aún espera la aprobación de los reguladores de China y la Unión Europea, entre otros, además del visto bueno de los accionistas de ambas partes del acuerdo.

El presidente ejecutivo Christophe Weber ha estado trabajando para persuadir a los inversores sobre las ventajas de la fusión en materia de ahorro. Pero las preocupaciones por la carga financiera que tendrá la compañía combinada han pesado fuertemente en el precio de las acciones de Takeda.

Los papales de la japonesa cerraron planos el martes antes del anuncio. La acción ha caído 16% desde que Takeda anunció a fin de marzo que estaba evaluando una oferta para comprar Shire.

La farmacéutica espera que el acuerdo finalmente se concrete en el primer semestre del 2019.