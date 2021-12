Han pasado dos semanas desde que un grupo de 27 inmigrantes murió intentando llegar al Reino Unido desde Francia cuando su embarcación naufragó en el canal de la Mancha. Lejos de unirse para enfrentar la crisis que comparten, ambos países se han dedicado desde entonces a echarse la culpa mutuamente, intercambiar insultos e ignorar las tan necesarias reformas. Si quieren prevenir la siguiente tragedia, la cordura debe prevalecer rápidamente.

Tras el fatal accidente ocurrido el 24 de noviembre, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, envió al presidente francés, Emmanuel Macron, una carta –y más comentarios en Twitter– en la que declaraba, entre otras cosas, que los migrantes que llegaban al Reino Unido desde Francia eran responsabilidad de Francia y debían ser regresados rápidamente.

Macron se ofendió tanto por la forma como por el fondo, y retiró una invitación a un funcionario británico para que se uniera a las conversaciones sobre el tema. Luego, ministros franceses declararon que la migración era “ante todo un problema inglés” y acusaron a Gran Bretaña de tolerar una “esclavitud moderna”.

Dejando a un lado los improperios, la disputa combina dos fallas.

La primera es la falta de una política conjunta eficaz en torno a los inmigrantes entre la Unión Europea y sus vecinos. El llamado Convenio de Dublín (que, tras el brexit, ya no vincula al Reino Unido) asigna la tramitación de solicitudes de asilo al país al que primero llegan los migrantes, pero la UE todavía no ha creado un sistema para hacer que esta estipulación funcione, uno que comparta equitativamente los costos de proteger las fronteras y aceptar a migrantes calificados.

Gran Bretaña ya no es miembro de la UE, pero dice que quiere ser socio de todos modos. En ese caso, debería participar plenamente en los esfuerzos para enfrentar el desafío. Los ministros de la UE dicen que quieren llegar a un acuerdo y el Reino Unido debería querer lo mismo. El punto de partida para las negociaciones no puede ser: “No tiene nada que ver con nosotros”.

La segunda falla es la aparente determinación, de ambas partes, de hacer del brexit un lío aún mayor de lo necesario. La decisión de Gran Bretaña de abandonar la UE fue un grave error desde el principio, pero las dos partes aún pueden elegir, como cuestión de interés mutuo a largo plazo, sacar lo mejor de él o, como cuestión de interés político propio a corto plazo, empeorar la situación.

Lamentablemente, la reciente actitud de Johnson y Macron sugiere que ambos prefieren lo último. Parecen estar de acuerdo en que no hay un punto medio entre ser miembro de pleno derecho de la UE, con todas sus obligaciones y privilegios, y estar completamente separado. No es así como debería funcionar una alianza pragmática.

Hacer frente a los inmigrantes es solo una de muchas áreas en las que el Reino Unido y la UE deben colaborar más estrechamente. Cuanto antes las dos partes se den cuenta de esto, mejor.