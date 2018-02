Ecuatorianos votan en polémico referéndum sobre reelección indefinida

Quito.- Los ecuatorianos votaban el domingo en un polémico referéndum que busca acabar con la reelección presidencial indefinida, una iniciativa que de prosperar bloqueará la posibilidad de que el expresidente socialista Rafael Correa regrese al poder.

El mandatario Lenín Moreno convocó con su potestad ejecutiva a la votación, que si resulta afirmativa implica un cambio en la Constitución del 2008. Sus rivales ven la jugada como un intento de desmantelar el legado de Correa, de quien fue vicepresidente y con quien rompió poco después de haber asumido el año pasado.

"La corrupción campea cuando hay un solo gobernante que cree que se quedará toda la vida", dijo Moreno en esta semana durante un mitin en un barrio popular al sur de Quito.

La mayoría de los ecuatorianos coincide con él, según las encuestas, que muestran que el "Sí" triunfaría en las siete preguntas el domingo, una jornada en la que pueden votar más de 13 millones de ecuatorianos desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) hasta las 5.00 de la tarde.



"Votaré el 'Sí' para que haya un cambio porque antes se hacía lo que Correa decía y ahora se está consultando al pueblo", dijo Andrea Morales, una abogada de 27 años.

Correa ha llamado a su sucesor "traidor" acusándolo de querer revertir los cambios políticos y económicos de la última década y tendió puentes con dirigentes, empresarios y medios de comunicación con quienes mantuvo disputas como gobernante.

El expresidente aún cuenta con un fuerte apoyo popular -en gran parte por el fuerte gasto social durante su gobierno- y regresó de Bélgica, donde vive con su familia, para liderar la campaña contra el referéndum y convertirse en la cara visible de la nueva oposición al Gobierno.

"Con Moreno no hay cambios y es un malagradecido y traidor porque no quiere reconocer lo que hizo Correa, por eso votaré 'No'", dijo José Delgado, un guardia de seguridad de 58 años.

De ganar el referéndum con comodidad, Moreno podrá cambiar a funcionarios vinculados al gobierno de Correa y, según analistas, allanaría el camino para aplicar medidas en busca de apuntalar la decaída economía del país petrolero.Además de eliminar la reelección indefinida, Moreno propone renovar a un ente nominador de autoridades de control, sanciones a funcionarios envueltos en actos de corrupción, evitar que los abusos a menores prescriban, limitar la minería metálica y el área de explotación petrolera en zonas protegidas, entre otras.

