Ecuador recibirá US$ 10,000 millones de organismos multilaterales El FMI llegó a un acuerdo con el gobierno de Lenín Moreno por US$ 4,200 millones, que se suman a otros casi US$ 6,000 millones que aportarán el BID, CAF, FLAR y el Banco Mundial.

El mandatario ecuatoriano prometió ayudas sociales para los sectores más pobres del país y los pequeños empresarios. (Video y foto: AFP)