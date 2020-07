Ecuador consiguió el respaldo del 53% de acreedores a una propuesta para renegociar deuda por US$ 17,375 millones, y presentó formalmente su oferta al mercado este lunes, informó el gobierno.

"En la última semana, la propuesta ecuatoriana ha conseguido nuevos apoyos y ha sido aceptada por otros acreedores. Los términos son, ahora, respaldados por el 53% de los tenedores de bonos", indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Ecuador, golpeado por la pandemia, buscaba respaldo para esta propuesta de reestructuración entre sus acreedores, para un total de US$ 17,375 millones.

En este contexto, el país presentó el lunes al mercado internacional su oferta formal de canje cuyos términos había adelantado el ministerio hace dos semanas: el nuevo total alcanzará US$ 15,900 millones pagaderos en el 2030 (US$ 3,800 millones), 2035 (US$ 8,600 millones) y 2040 (US$ 3,500 millones).

"Para que la propuesta ecuatoriana se haga efectiva, es necesaria una aceptación del 50% de tenedores sobre el capital de cada bono y del 66% sobre el monto agregado de nueve bonos globales. El bono 2024, por tener cláusulas distintas, requiere la aprobación del 75%" de los acreedores, precisó el gobierno este lunes.

Los tenedores de deuda tendrán hasta el 31 de julio para realizar la "votación".

"Esta reestructuración, en caso de ser aceptada, será un importante alivio para el país y permitirá que más recursos sean destinados al manejo de la crisis sanitaria y a la reactivación y recuperación de la economía", expresó el ministerio.

En medio de la pandemia, el gobierno informó que la deuda pública de Ecuador alcanza US$ 65,000 millones, cerca de un 60% de su PBI, de unos US$ 110,000 millones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda la búsqueda de un acuerdo de Ecuador con sus acreedores para hacer “sostenible” la deuda pública del país.