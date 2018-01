En economía, cifras de Trump y Obama se parecen

El primer año de la presidencia de Donald Trump estuvo marcado por algunas de las peores turbulencias políticas en la historia moderna de Estados Unidos. Pero en lo que respecta a economía y mercados, la sorpresa es que son pocos los cambios, buenos o malos, que han ocurrido.

Comencemos con la economía. La opinión predominante es que las condiciones han mejorado durante el último año. Comparé el rendimiento de algunos indicadores durante el primer año de gobierno de Trump con los promedios del primer y segundo mandatos del presidente Barack Obama.

Según los datos oficiales hasta el tercer trimestre de 2017, sumados a las estimaciones de consenso para el cuarto trimestre, la economía de EE.UU. creció a una tasa anual de 2.3% frente al año anterior. La cifra es apenas mayor que la tasa de crecimiento promedio anual del segundo mandato de Obama (2.2%), que a su vez representó una mejora significativa frente a la tasa promedio de 0.9% en su primer período, cuando la economía fue arrastrada en su primer año por la recesión más profunda de la era de la posguerra.

En otras palabras, al comparar el último período de Obama con el primer año de Trump, se observa un empate en términos de producto interno bruto.

Lo mismo ocurre con el gasto real del consumidor: una tasa estimada de 2.8% en 2017 frente a un promedio anual de 2.7% en el segundo mandato de Obama.

Trump se desempeña mejor en el gasto de inversión empresarial: la formación de capital fijo no residencial real aumentó un 4.5% en 2017, frente a un promedio anual de 3% bajo el mandato Obama desde 2013 hasta 2016. La aceleración el año pasado fue impulsada por las expectativas de una reducción del impuesto corporativo y un alivio regulatorio.

Los indicadores prospectivos también inclinan la balanza hacia Trump. El índice ISM compuesto de fabricación y servicios subió de forma constante el año pasado a un promedio de 57,0, en comparación con 55,4 durante el segundo mandato de Obama.

¿Y las ganancias corporativas? El crecimiento estimado de las ganancias después de impuestos bajo Trump es de 6.8%, casi exactamente igual a la tasa anual promedio durante el mandato total de Obama (6.7%), aunque un abrupto incremento en comparación con el promedio de 0.9% en el segundo mandato de Obama.

Junto al crecimiento del PIB, la creación de empleos es la métrica de desempeño económico más seguida. Según las nóminas salariales privadas no agrícolas de EE.UU., Trump se queda corto. El año pasado se crearon un poco más de 2 millones de empleos, una cifra que la administración Obama superó con facilidad cada año de su segundo período (un promedio de más de 2,4 millones de empleos por año).



De hecho, la creación de empleos de Trump fue menor que en cualquiera de los últimos seis años de la administración Obama. Solo si se incluye la profunda recesión de 2009 (casi 5 millones de empleos perdidos), el promedio a largo plazo de Obama se compara desfavorablemente con el primero año de Trump.



Finalmente, considere la disminución en la tasa de desempleo. El número de ciudadanos alcanzó un 10% en octubre de 2009 (durante el primer mandato de Obama) y cayó al 4.7% al final de su segundo período. Durante el último año, se ha reducido aún más a su nivel actual de 4.1%. Puede que el ritmo de disminución se haya acelerado un poco en 2017, pero la caída en el desempleo bajo Obama, no obstante, es evidente.

¿Cómo se acumulan los datos desde la perspectiva del mercado financiero?



El índice S&P 500 subió alrededor del 24% en 2017. Eso supera las ganancias promedio de cuatro y ocho años de las administraciones de Obama, aunque en dos años (2009, 2013) el desempeño del mercado durante Obama fue mejor. Aun así, el desempeño durante el primer año de Trump es impresionante.



Está muy por encima del avance anual promedio a largo plazo y se produjo en un contexto de márgenes de ganancia y valoraciones ya elevadas.

En una comparación diferente, sin embargo, el alza de las acciones durante el mandato de Trump parece menos notable. Frente a los retornos en monedas comunes en Europa, Japón y mercados emergentes, el S&P 500 quedó rezagado el año pasado.

Darle a Trump todo el crédito por el mercado alcista también es ir demasiado lejos. Los mercados extranjeros fueron impulsados por la mejora del crecimiento global y la creciente rentabilidad interna, factores que están fuera del alcance de las facultades del presidente. Esos factores también ayudaron a aumentar las ganancias en EE.UU. (alrededor de un tercio de las ganancias del S&P 500 provienen de empresas extranjeras).

Además, el dólar cayó durante la mayor parte del primer año del gobierno de Trump. Eso aumentó aún más el valor en dólares de las ganancias estadounidenses de origen extranjero, pero también redujo el poder adquisitivo de los estadounidenses. Ninguno de los dos es una ventaja para la administración.

Por último, los rendimientos de los bonos de EE.UU. aumentaron, con dificultades, durante 2017. Gran parte de ese movimiento refleja la decisión de la Reserva Federal de elevar las tasas a corto plazo. Pero el aumento de los rendimientos de los títulos del Tesoro de EE.UU. a largo plazo desde mediados de 2017 refleja principalmente una mayor inflación esperada, no un aumento de las tasas reales de interés.



Dicho de otra manera, el mercado de bonos descuenta escepticismo sobre el inquilino central de "Trumponomics", es decir, que la desregulación y los recortes de impuestos elevarán de manera sostenible el crecimiento real de EE.UU.

Ciertamente, las medidas utilizadas más arriba no son concluyentes.



Los datos serán revisados. Otras medidas (productividad, crecimiento del ingreso per cápita, coeficientes de Gini) podrían arrojar respuestas diferentes. Y el verdadero impacto de un presidente solo puede evaluarse después de que ha transcurrido un tiempo considerable.



Aun así, la conclusión preliminar es que el registro de Trump es modesto, en el mejor de los casos. La economía tuvo un buen desempeño en 2017, pero no significativamente mejor que su tendencia anterior.



El sector corporativo mostró más vigor, respondiendo a una administración más favorable a las empresas y los impuestos.



Pero la mejoría en las condiciones económicas y financieras en el exterior también ayudaron. Mientras tanto, la creación de empleo en EE.UU. se desaceleró un poco y el dólar se debilitó.