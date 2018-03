Diseñado en California pero hecho en China, el iPhone desvirtúa el déficit comercial de EE.UU.

El presidente Donald Trump a menudo tuitea desde su iPhone sobre la necesidad de presionar a China para que reduzca su superávit comercial de US$ 375,000 millones con Estados Unidos. Pero una observación más detenida del teléfono inteligente de Apple revela cómo la cifra del presidente está sesgada.

El gran desequilibrio -en el corazón de una posible guerra comercial- existe en gran parte debido a la importación de electrónicos y tecnología, lo que más compra Estados Unidos a China.

El iPhone de Apple Inc, sin embargo, ilustra cómo una gran parte del desequilibrio se debe a las importaciones de productos de marcas estadounidenses, muchos de los cuales usan proveedores mundiales de piezas, ensamblan en China e importan a todo el mundo.

IHS Markit estima que los componentes del iPhone cuestan un total de US$ 370.25. Unos US$ 110 van a Samsung Electronics en Corea del Sur por el suministro de pantallas, otros US$ 44.45 se destinan a la japonesa Toshiba Corp y la surcoreana SK Hynix para chips de memoria.

Otros proveedores de Taiwán, Estados Unidos y Europa también se llevan una parte, mientras que el ensamblado, hecho por fabricantes contratados en China como Foxconn, representa solo entre un 3 y un 6 por ciento del costo de fabricación.

Las estadísticas comerciales actuales, sin embargo, cuentan la mayor parte del costo de fabricación como exportación de China, lo que ha llevado a organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) a considerar cálculos alternativos que incluyan dónde se agrega valor.

El impacto en las cifras de exportación solo del iPhone podría ser importante. Apple envió 61 millones de iPhone a Estados Unidos el año pasado, según datos de investigadores de Counterpoint e IHS Markit, con un gasto promedio de US$ 258 en promedio para fabricar cada iPhone 7 y 7 Plus.

Usando un cálculo aproximado, eso implica que la serie iPhone 7 agregó US$ 15,700 millones al déficit comercial de Estados Unidos con China el año pasado, o 4.4% del total. Además, representa aproximadamente el 22% de los US$ 70,000 millones en teléfonos celulares y artículos para el hogar que Estados Unidos importó de China.

Diseñado en California

En la última década, Apple envió 373 millones de iPhone valorados en US$ 101,000 millones por valor de fabricación a Estados Unidos, según el investigador StrategyAnalytics.

Es casi seguro que la contribución del iPhone al déficit comercial de Estados Unidos ha crecido marcadamente junto con los precios de venta al público y el aumento de los envíos.

Sin embargo, el costo de fabricación no incluye el valor de la propiedad intelectual que Apple agrega a través del trabajo de ingeniería y diseño de su sede central en Cupertino, en California, así como los márgenes de los distribuidores.

El iPhone X tiene un costo de fabricación de aproximadamente US$ 400, un costo mayorista de US$ 800 y un costo minorista no subsidiado de US$ 1,200, según analistas.

Siri, el "asistente digital" de Apple, refleja el desafío de saber exactamente de dónde viene un iPhone, incluso si está fabricado en China. Si los usuarios preguntan a Siri de dónde es, la respuesta es: "Como dice en la caja fui diseñado por Apple en California".