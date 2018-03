El dinero en efectivo podría desaparecer de China en un futuro

El hecho de que los reguladores financieros de China estén tomando enérgicas medidas contra las criptomonedas no significa que no estén de acuerdo con la idea del dinero digital.

El gobernador del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, lo dejó claro en una conferencia de prensa en Pekín el viernes y manifestó que el efectivo físico podría quedar obsoleto en el futuro.

Zhou dijo que el Banco Popular de China está estudiando las monedas digitales mientras busca métodos de pago más rápidos, baratos y cómodos, pese a advertir que las criptomonedas como bitcoin -que se utiliza con más frecuencia para la especulación que para pagos- no son útiles a la economía.

"Debemos evitar grandes errores que conducirían a pérdidas irreparables, por lo que somos cautelosos", dijo Zhou durante lo que podría ser una de sus últimas comparecencias públicas antes de su esperado retiro. "No nos gusta crear productos para la especulación y hacer que la gente crea que pueden hacerse ricos de la noche a la mañana".

China, que en el pasado albergó los mercados de bitcoin más activos del mundo, prohibió estas plataformas el año pasado en medio de una amplia represión de las monedas virtuales.

No obstante, el país sigue siendo líder mundial en pagos digitales gracias a la popularidad de las plataformas desarrolladas por los gigantes tecnológicos Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd.