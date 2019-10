El despido de un codificador chino de Facebook Inc. que acusó al gigante de las redes sociales de maltratar a los empleados extranjeros ha provocado una gran indignación en las redes sociales nacionales.

El ingeniero de software Yi Yin encendió las alarmas cuando publicó en WeChat que fue forzado a abandonar la empresa por “falta de juicio”. El hombre de 37 años dijo que recibió una advertencia por correo electrónico el mismo día en que se unió a una conmemoración en el campus Menlo Park de Facebook para un colega, también de China, que se suicidó por saltar desde el cuarto piso del edificio de una compañía el mes pasado.

La vigilia del 26 de septiembre se transformó en una manifestación por la supuesta discriminación contra los empleados chinos de Facebook. Yin dijo a Bloomberg News que RR.HH. envió el correo electrónico y luego lo llamó a una reunión para el día siguiente, durante la cual se le dijo que dejara de hablar públicamente sobre dicha muerte por motivos de privacidad.

Yin recibió una segunda y “última” advertencia solo unos días después que, según él, no citaba ninguna violación a las normas de la compañía u otras razones específicas. Fue despedido el 7 de octubre. La portavoz de Facebook, Pamela Austin, confirmó que Yin había sido despedido, pero negó que su participación en la manifestación fuera la causa. Austin se negó a comentar sobre los detalles que Yin describió. Otro representante de la compañía, Charlene Chian, dijo que Facebook no comenta sobre los detalles de los problemas de personal.

El ingeniero usó las redes sociales para describir su experiencia, que fue ampliamente cubierta por los medios chinos en un momento en que las tensiones con Estados Unidos están aumentando y muchos sienten que Washington está tratando de contener el ascenso de China. Su publicación en LinkedIn sobre el despido ha conseguido más de 7,000 me gusta y muchos comentaron para ofrecerle un nuevo trabajo.

Un hilo de discusión sobre su despido en el sitio chino de preguntas y respuestas Zhihu se ha visualizado más de 1,6 millones de veces, después de que su historia se difundió en un principio por WeChat, que posee más de 1,000 millones de usuarios.

“Facebook espera que todos nuestros empleados se traten entre sí con respeto, particularmente cuando se trata de temas delicados”, dijo Austin de Facebook por correo electrónico. “No dudaremos en tomar medidas para asegurarnos de que toda nuestra gente se sienta segura y cómoda en el trabajo”.

Un video ampliamente circulado mostró a decenas de chinos vestidos de negro reunidos en el famoso cartel “ Me gusta ” de Facebook en 1 Hacker Way durante la conmemoración del fallecido, un ingeniero de software de 38 años. Los dolientes colocaron flores debajo de la valla publicitaria y corearon consignas como “Merecemos la verdad” y “La vida de los chinos importa”. Bloomberg no pudo verificar la autenticidad del video y Austin declinó comentar.

Jin, Yin y Austin aparecieron en el video publicado por un medio de noticias en línea chino, aunque Yin dijo que era el único empleado de Facebook que llevaba una insignia de la compañía.

“Las compañías tecnológicas en Silicon Valley casi están llegando a sus límites, por lo que tienen la presión de recortar empleos y aumentar la eficiencia”, dijo Yin, quien se unió a Facebook en julio, en una entrevista telefónica. “Los chinos generalmente no causan problemas, damos la impresión de ser débiles y fáciles de molestar”.

Desde el suicidio, empleados actuales y anteriores de Facebook han publicado en línea sobre presuntos acosos a trabajadores extranjeros en la empresa.