Deseo de milenials de jubilarse temprano es riesgoso

Por Lionel Laurent

En un momento de salarios estancados, altas deudas estudiantiles y empleos sin futuro, no sorprende que los milenials de 30 años sueñen con abandonar la carrera sin sentido y retirarse anticipadamente. Pero presentar esto como un objetivo alcanzable para cualquier persona dispuesta a vivir frugalmente e invertir cuidadosamente parece una farsa. No renunciamos a nuestros trabajos como iguales.

La historia del New York Times de la semana pasada, "Cómo jubilarse en tus 30 años con US$1 millón en el banco", fue la última de una serie de perfiles que promocionaban la libertad financiera en nombre de FIRE, que es la sigla en inglés para decir "Independencia financiera, jubilación temprana". Parsimonia o minimización de costos, se prioriza por encima de la codicia, o la maximización de los ingresos.

Los principios de contar peniques e inversión de índices son meritorios, pero los estudios de caso parecen extremos. Un jubilado de 43 años y su esposa obtuvieron una fortuna de US$ 1.2 millones después de cinco años de una reducción "drástica" de costos. Pero hay un pequeño detalle: tenía un salario de seis cifras y era dueño de una vivienda de cuatro dormitorios. Si vas a reducir tus gastos ayuda tener una buena base para comenzar.

Aquellos sin una ventaja inicial encontrarán tales metas una exageración. En el Reino Unido , el salario medio es de alrededor de 20,800 libras (US$ 27,000) después de impuestos, según los datos de las autoridades fiscales. Suponga que la mitad de eso cubre las necesidades y el 30 por ciento, los deseos. Eso deja 4,160 libras para ahorros por año. En igualdad de condiciones, solo con este salario se necesitarían 55 años para ahorrar 230,000 libras, asumiendo un interés cero, o 430,000 libras, asumiendo un interés compuesto del 2%. Incluso una vida de disciplina monástica, en que solo se gasta en vivienda y necesidades, requeriría de 25 a 30 años de trabajo para llegar a esos números -ciertamente muy amplios- que aún no alcanzan la pensión mínima que requieren los que no son propietarios de una vivienda, según expertos.

Obtener retornos excepcionales, sin un regalo del banco de mamá y papá, significa tomar riesgos. Una vez más, el evangelio de FIRE parece predicar una inversión pasiva, sensata y de bajo costo en fondos indexados, en lugar de extremos como el comercio de criptomonedas. Pero incluso el rendimiento total anualizado del S&P 500 del 14% en los últimos cinco años solo se convertiría en un US$ 1 millón si hubiera una inversión de US$ 600,000. Y aquellos que hacen un presupuesto para su futura jubilación basado en los rendimientos recientes pueden terminar tan decepcionados como los ahorradores que en el peak de la burbuja puntocom creyeron que se podrían jubilar temprano, hasta que estalló.

Además, la frugalidad de sentirse bien con el café helado casero o el entretenimiento en línea barato en casa no ofrece inmunidad a los riesgos financieros después de la jubilación. Un estudio de 2016 de Schroders sobre la jubilación en Australia, donde las contribuciones a las pensiones son obligatorias, reveló que los jubilados gastaron menos, pero se volvieron más sensibles a los aumentos de precios en necesidades como servicios públicos y alimentos. El impacto neto entre 2005 y 2015 fue un aumento en los requerimientos de ingresos generales, lo que ejerció una mayor presión sobre la financiación. No todos los costos pueden predecirse.

Igualmente hay cosas buenas sobre FIRE, tanto en un sentido cultural como financiero. La gente está reevaluando su relación con el trabajo después de la crisis financiera, que expuso injusticias flagrantes en la forma en que funciona el capitalismo. Se está reevaluando si vale la pena el costo de estar libres de deudas y pasar del trabajo de tiempo completo a una jubilación parcial, ya sea a través del trabajo independiente, turnos de barista en Starbucks o el embolsado de comestibles.

Eso es justo.

Pero todavía hay algo de la carrera sin sentido en esta carrera hacia la jubilación. No todos tienen acceso a una furgoneta camper Volkswagen, ni a los ingresos de un apartamento alquilado. Abandonar anticipadamente el trabajo con la creencia de que el trabajo autónomo fácil y no degradante siempre estará disponible parece muy optimista. Todavía el plan puede fracasar.

Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.