"Desacato" al Parlamento británico, ¿qué es y qué implica?

El gobierno británico perdió hoy una "moción de desacato" por no haber publicado la integralidad de los informes legales en que se basó para negociar el acuerdo del Brexit. Pero ¿en qué consiste y qué sanciones implica?

¿Qué es el "desacato" o desprecio al Parlamento?

La expresión designa toda acción que pueda impedir u obstaculizar el trabajo parlamentario e incluye una variedad de comportamientos. La Cámara de los Comunes tiene el poder de castigar a su autor.

¿Qué hizo el gobierno de Theresa May?

El 13 de noviembre, una moción presentada por la principal fuerza de oposición, el Partido Laborista y aprobada por la cámara, exigió que el gobierno publicase "los informes legales integrales" en que se basó para negociar el acuerdo del Brexit con Bruselas.

El gobierno de Theresa May publicó el lunes un resumen de 43 páginas, aludiendo a una convención según la cual los ministros no dan a conocer la integralidad de los informes que contienen información sensible y confidencial.

Los laboristas y otros cinco partidos, incluida la pequeña formación norirlandesa DUP en que se apoyaba May para gobernar, presentaron entonces una moción de "desacato", que este martes fue aprobada por 311 votos a favor y 293 en contra.

El ejecutivo había presentado una enmienda para que la cuestión fuera derivada a un comité parlamentario en una fecha posterior, pero esta fue rechazada.

¿Cuáles son las posibles sanciones?

Tras perder la "moción de desacato", el gobierno de May claudicó y aceptó publicar los informes en su totalidad por lo que ni el fiscal general ni ningún otro miembro del ejecutivo, que también son diputados, fueron sancionados con suspensión ni exclusión del parlamento, dos castigos posibles aunque este último no se ha aplicado desde hace más de 70 años.

El 30 de octubre de 1947, el diputado laborista Garry Allighan fue expulsado acusado de "desacato" por haber mentido a un comité parlamentario, tras haber acusado a algunos diputados de divulgar informaciones a los periodistas a cambio de dinero, alcohol o publicidad positiva.

Antaño, el autor de esta falta podía ser encerrado en una celda de la famosa torre del reloj del Palacio de Westminster, sede del parlamento, donde se encuentra el Big Ben. El último diputado que dio con sus huesos en ese lugar fue Charles Bradlaugh, que pasó allí la noche del 23 de junio de 1880 tras negarse varias veces a efectuar el protocolario juramento de lealtad.