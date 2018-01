Demócratas urgen a ir de negro en primer discurso sobre la Unión de Trump La petición, difundida por la representante Jackie Speier a través de su cuenta de Twitter, llegó por parte del Grupo de Mujeres Demócratas en la Cámara de Representantes como una forma de continuar con las campañas de denuncia "Me too" y "Time is up".

