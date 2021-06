Líderes de cuarenta países se comprometieron a aportar US$ 2,400 millones más a la campaña global GAVI COVAX AMC, lo que permitirá financiar la distribución de 1,800 millones de dosis de la vacuna del COVID-19 a países en vías de desarrollo.

Japón acogió este miércoles la última cumbre de la iniciativa impulsada hace un año para buscar un reparto igualitario de la vacuna, y en la que participan la alianza GAVI, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, ente otros organismos.

En el encuentro telemático intervinieron representantes de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos, los principales donantes para el proyecto, así como una cuarentena de países, organismos y empresas que lograron cumplir con creces la meta inicial que se había fijado esta iniciativa conjunta.

Objetivo cumplido

“Hoy hemos logrado mucho más que nuestro objetivo de recaudar en total US$ 8,300 millones gracias a los compromisos colectivos”, dijo el primer ministro nipón, Yoshihide Suga, al cierre del encuentro.

Esta cantidad permitirá financiar la distribución de al menos 1,800 millones de vacunas en 92 países en vías de desarrollo, o lo que es lo mismo, inmunizar al 30% de su población para finales de año, destacó Suga.

José Manuel Durão Barroso, director de la alianza por la vacunación Gavi, calificó la cumbre de “gran éxito” al haberse recaudado US$ 2,400 millones, por encima de los US$ 2,000 millones extra que se buscaban para cumplir el citado objetivo y lo que eleva la cantidad total movilizada por la iniciativa desde que fue puesta en marcha a US$ 9,600 millones.

Los países participantes en la cumbre ofrecieron además 54 millones de dosis adicionales de vacunas que serán donadas al mecanismo conjunto, lo que eleva el total a 132 millones de dosis.

La mayoría de los fondos recaudados por GAVI COVAX AMC provienen de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Japón ofreció la nueva contribución más significativa, de US$ 800 millones adicionales.

Los mandatarios de otros países como España, Suiza, Australia y Suecia también anunciaron aportaciones adicionales durante sus intervenciones en la cumbre, además de donar cantidades extra de dosis de vacunas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció durante su intervención el donativo de 15 millones de vacunas más a Latinoamérica dentro del mecanismo solidario internacional, así como una donación de 50 millones de euros adicionales al fondo común.

Vacunación desigual

Los participantes en la cumbre hicieron hincapié en la necesidad de acabar con la brecha existente en el reparto de vacunas entre países ricos y pobres, lo que hace que hasta la fecha cerca del 75% del total de vacunas administradas en todo el mundo se concentre en solo una decena de países.

“Esto es ética, económica y epidemiológicamente inaceptable”, dijo director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien también recurrió al lema de “nadie estará a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo”.

La distribución más igualitaria del fármaco es “una de las mejores armas para acabar con la pandemia”, señaló en la misma línea el secretario general de la ONU, António Guterres.

“La pandemia ha mostrado hasta qué punto nuestro mundo es interdependiente y es frágil”, dijo por su parte la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien también señaló que “el futuro colectivo dependerá del esfuerzo conjunto” a través de iniciativas como la de este miércoles.

A la cola en vacunación

Japón fue uno de los primeros países en realizar contribuciones a la iniciativa global COVAX y sigue comprometido a “liderar los esfuerzos globales” de vacunación, según subrayó el primer ministro nipón.

Además de los fondos extra anunciados hoy, Suga prometió que Japón aportará unos 30 millones de dosis manufacturadas en su territorio a otros países “cuando lo permitan las circunstancias y sea el momento oportuno”.

Pero Japón no produce por el momento ninguna vacuna a nivel doméstico, y además se sitúa a la cola del grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a ritmo de vacunación.

El retraso del país a la hora de autorizar las vacunas disponibles -por ahora solo permite las de Moderna y Pfizer-, los problemas de suministro y las dificultades logísticas para su aplicación en masa hacen que el país haya vacunado hasta la fecha a cerca del 11% de su población.

El Ejecutivo de Suga ha acelerado recientemente la campaña de vacunación con vistas a tener a la mayor parte de su población inmunizada de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, prevista desde finales de julio.