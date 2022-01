Cuatro importantes editoriales de mangas (historietas) japoneses anunciaron este lunes que demandarán a una empresa estadounidense a la que acusan de acoger servidores de ‘web’ que ofrecen sus obras pirateadas, un fenómeno global que ha aumentado como consecuencia de la pandemia de COVID.

Esta demanda sería presentada en el correr de esta semana ante un tribunal de Tokio, indicó a la AFP un portavoz de Kodansha, una de las empresas damnificadas.

Esta editorial nipona y otras tres, Shueisha, Shogakukan y Kadokawa, acusan a la estadounidense Cloudflare de violación a la propiedad intelectual, en tanto plataforma de una gran cantidad de sitios que ofrecen sus mangas pirateados.

Uno de éstos distribuye 4,000 mangas pirateados, registrando unos 300 millones de visitas mensuales, de acuerdo a una fuente cercana al caso.

Los cuatro querellantes reclamarán un total de 400 millones de yenes (3.1 millones de euros, casi, 3.5 millones de dólares) por daños a Cloudflare, según la fuente.

Un monto que puede ser considerado simbólico puesto que la piratería de mangas en internet se ha convertido en un fenómeno masivo, y ha provocado un lucro cesante de por los menos 780.000 millones de yenes (6.000 millones de euros) a estas editoriales solamente en el periodo enero-octubre de 2021, de acuerdo a una estimación de ABJ, organización de defensa de la propiedad intelectual.

La AFP intentó contactar a Cloudflare, pero no fue posible en lo inmediato. Esta empresa había llegado en 2019 a un acuerdo amistoso precisamente con las cuatro editoriales perjudicadas, pero no respetó su compromiso de no albergar más a sitios “piratas”.