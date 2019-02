Cuarto más rico del mundo suma US$ 4,300 millones en un día

Bernard Arnault, la cuarta persona más rica del mundo, agregó US$ 4,300 millones a su fortuna el miércoles debido a que el creciente apetito de los consumidores chinos por los bolsos y el coñac Hennessy aumentaron los resultados en LVMH.

Las acciones de su fabricante de artículos de lujo con sede en París subieron un 6.9%, su mayor nivel desde mediados del 2016, cuando las ganancias del cuarto trimestre superaron las estimaciones de los analistas sobre la fuerte demanda de China, la segunda economía más grande del mundo. Arnault controla aproximadamente la mitad de LVMH a través de un holding familiar, Groupe Arnault.

Su riqueza ha aumentado en US$ 8,300 millones desde el comienzo del año y ahora se sitúa en US$ 76,900 millones, lo cual le acerca al presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, que actualmente ocupa el tercer lugar en el Índice de multimillonarios de Bloomberg con US$ 84,8OO millones.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, agregó US$ 6,100 millones a su patrimonio neto el miércoles, mientras que el No. 2 y co-fundador de Microsoft, Bill Gates, ganó US$ 889.4 millones.

La participación de LVMH en la casa de moda de lujo Cristian Dior comprende la mayor parte de la fortuna de Arnault. Se cambió a los productos de lujo en 1984, tomando el control del grupo textil en quiebra que poseía Christian Dior.

Vendió los otros negocios de la compañía y usó las ganancias para comprar una participación controladora en LVMH. El mes pasado, la compañía accedió a adquirir el operador hotelero de alta gama Belmond en un acuerdo que valora al propietario del restaurante 21 Club de Nueva York en US$ 2,600 millones.

Arnault nunca ha obtenido más allá del cuarto lugar en el ránking de riqueza de Bloomberg.