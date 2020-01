El salario mínimo mensual en América, que va desde los US$ 3.21 de Venezuela a los 260 en Brasil o los US$ 1,256 en EE.UU., ha aumentado en gran parte del continente en 2020 para preservar el poder adquisitivo de la población, cerrar brechas sociales y hacer frente a la devaluación de algunas monedas.

Países como México, Colombia y Uruguay ya han realizado sus actualizaciones con el inicio del año, otros ajustaron el salario mínimo en los últimos meses y se espera que el resto de naciones actualicen el indicador en 2020.

Sudamérica quiere recuperar terreno

En Argentina poco pesó el aumento a finales de 2019 del 35%, ya que el pago mínimo actual de 16,875 pesos (US$ 267.8 de hoy) es en dólares inferior al anterior de 12,500 pesos -cuando el tipo de cambio de entonces equivalía a US$ 272.9- por la fuerte depreciación.

Este viernes el Gobierno argentino anunció una subida de los salarios de 4,000 pesos (unos US$ 63) para los trabajadores del sector privado que se aplicará en dos tramos entre enero y febrero.

Brasil decretó este martes un reajuste del 4.1 % del ingreso mínimo desde 998 reales (unos US$ 249) hasta 1,039 reales (unos US$ 260) en 2020, por encima de la tasa de inflación del año y superior al previsto en el presupuesto.

En Colombia se incrementó en diciembre un 6% y se fijó en 877,803 pesos colombianos mensuales (unos US$ 269), un monto que se complementa con un subsidio de transporte que será de 102,854 pesos (unos US$ 31.6).

Ecuador anunció el pasado 27 de diciembre un incremento de US$ 6 al salario básico de los trabajadores con lo que llegó a los US$ 400 mensuales para el 2020.

El salario mínimo en Bolivia es de US$ 304 y aún no ha definido el porcentaje de aumento salarial para 2020.

Paraguay, que actualiza entre finales de junio y comienzos de julio el salario mínimo, aumentó ese pago un 3.8% en 2019 hasta los 2,192,839 guaraníes (unos US$ 339.13).

El salario mínimo en Uruguay luego del último reajuste del 4.33 %, llevado a cabo el 1 de enero, es de 16,300 pesos uruguayos (unos US$ 428).

El sueldo mínimo en Chile, que se mantendrá hasta marzo próximo, pasó en su último ajuste de 288,000 pesos chilenos (unos US$ 385) a 301,000 pesos (unos US$ 400).

En Perú el pago mínimo es de S/ 930 (unos US$ 281) y no ha sufrido ninguna modificación desde marzo de 2018, cuando se elevó en S/ 80 (unos US$ 24).

En octubre pasado Venezuela fijó el ingreso mínimo y para el cierre de 2019 representaba US$ 3.21 de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central y unos US$ 2.77 a la tasa del mercado "paralelo".

Sustanciales incrementos en Norteamérica

El jornal mínimo que entró en vigor el 1 de enero en México representó un aumento del 20% al pasar de los 102.68 pesos diarios (US$ 5.45) a 123.22 pesos diarios (US$ 6.54).

Mientras que en la zona libre de la frontera norte, vecina a Estados Unidos, donde el año pasado se duplicó el salario, pasó de 176.72 pesos (US$ 9.38) a 185.56 pesos (US$ 9.85).

A su vez, el salario mínimo subió entre este martes y el primer día del año en 21 estados y 26 ciudades y condados de Estados Unidos, lo que beneficiará a cerca de 6.8 millones de empleados.

A lo largo de 2020 otros 4 estados y 23 ciudades y condados llegarán a la ansiada cifra de US$ 15 la hora.

Centroamérica de contrastes

En Panamá entrará en vigor el próximo 15 de enero un ajuste promedio del 3.3% al ingreso mínimo, el cual estará vigente durante dos años.

Así las cosas, para la gran empresa de las áreas metropolitanas y principales ciudades panameñas el salario mínimo será de US$ 528 y en el interior del país de US$ 432.

Costa Rica aprobó en octubre un aumento de los salarios mínimos del sector privado para el 2020 en un 2.53%, y un adicional de 2.33% para el servicio doméstico.

Tras aplicarse los aumentos en Guatemala los empleados del sector no agrícola percibirán unos US$ 351.72 al mes, en tanto que los de la actividad exportadora y de maquila US$ 331.13 mensuales.

En cambio, El Salvador no aprobó ningún aumento para el 2020.

Como consecuencia de la crisis, Nicaragua mantiene inalterado ese salario desde septiembre de 2018, año en que aumentó en un 10.4% con respecto a 2017, y en la actualidad es de 6,166,22 córdobas (unos US$ 182.21).

Los salarios del Caribe

Cuba aplicó en julio el más reciente incremento en beneficio de 2.7 millones de personas del sector estatal con lo que el salario mínimo quedó en 400 pesos cubanos (unos US$ 16.6).

Además, el salario medio mensual por trabajador se elevó desde 767 pesos cubanos (unos US$ 30.6) a 1,067 pesos (US$ 44.4).

Ese mismo mes República Dominicana dispuso un incremento del 14% al salario mínimo en el sector privado, el único al que por ley tiene derecho a aplicar.

En las consideradas grandes empresas el ingreso mínimo se fijó en unos US$ 335.4 al mes, en las medianas unos US$ 230.6 y en las pequeñas unos US$ 204.3.

Para Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, se definió el salario mínimo en US$ 7.25 la hora, excepto para los trabajadores exentos que pueden cobrar menos.

La Cámara de Representantes de ese territorio iniciará este mes la discusión de un proyecto de ley que busca aumentarlo.