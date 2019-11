Conseguir que un mundo donde no haya mutilación genital femenina, ni matrimonio infantil, donde no se maltrate a la mujer por el hecho de serlo o donde las mujeres puedan dar a luz de forma segura costará, según cálculos publicados hoy por la ONU, US$ 264,000 millones.

Ese es el coste de aquí al 2030 para llegar a los tres ceros -cero muertes maternas que se puedan prevenir, cero necesidades insatisfechas de planificación familiar y cero violencia de género- que ha revelado un nuevo estudio del Fondo de Población de la ONU (Unfpa), junto a la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.).

"Creo que está mal referirse a esto como coste, es una inversión en humanidad y bienestar", consideró la directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU (Unfpa), Natalia Kanem, durante una rueda de prensa.

El estudio se ha presentado durante el primer día de la Conferencia Internacional de Desarrollo y Población (CIPD25), que se celebra hasta el jueves en Nairobi, y pretende impulsar la agenda de género.

Acabar con la violencia de género, por ejemplo, en un total de 132 países costaría US$ 42,000 millones, destinados a programas de apoyo psicológico, tratamiento médico, kits post-violación e intervenciones socioeducativas.

"Debería haber alarmas sonando en cada calle de cada país", dijo la jefa del Unfpa sobre esta lacra, que afecta a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida.

Lo más costoso de la agenda de género del Unfpa es conseguir acabar con las muertes de mujeres por complicaciones prevenibles en el embarazo o durante el parto en los países que tienen el 95% de los casos de mortalidad materna, que necesita US$ 115,500 millones. Este gasto es equivalente a la compra de 46 de los aviones militares más caros, alega el Fondo de Población.

Le sigue el financiar el acceso universal a la planificación familiar y a métodos anticonceptivos modernos en 120 países (US$ 68,500 millones).

Además, para acabar con el matrimonio infantil se necesitan US$ 35,000 millones; y con la mutilación genital femenina, US$ 2,400 millones.

"Son costes que no podemos permitirnos no asumir", sentenció Kanem. Y no pagarlos será "100 veces peor", añadió el secretario principal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia, Macharia Kamau.

Dinamarca, país coorganizador de la conferencia, dijo que ya invierte US$ 110 millones para estos asuntos, pero anunció que añadirá US$ 33 millones.

Varias empresas, entre ellas el gigante Johnson&Johnson y Philips, junto a organizaciones como la Ford Foundation, Plan Internacional o World Vision, han anunciado una donación conjunta de US$ 8,000 millones para alcanzar estas metas.