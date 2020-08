Por Stephen Mihm

La indecisión de Estados Unidos sobre el uso de mascarillas ha jugado un importante papel en las dificultades que hemos tenido para hacer frente al COVID-19.

Pero hay otro factor que comienza a observarse con más detalle a medida que el virus avanza rápidamente por algunas de las zonas más calurosas de EE.UU.: nuestra ferviente –y bastante inusual– insistencia en vivir y trabajar en espacios que están en su mayoría aislados del exterior.

Pero no siempre fue así. En el siglo XIX, cada vez más personas vivían y trabajaban en espacios estrechos y sin aire fresco en ciudades que crecían en todo el país. Ante la propagación de una enfermedad, la solución era simple: una mejor ventilación. Un creciente número de profesionales médicos recetaban “desinfectantes naturales” –aire fresco y sol– para contrarrestar la amenaza de enfermedades.

En su libro de 1882 “How We Ought to Live” (Cómo debemos vivir), un médico llamado Joseph Edwards defendió las ventanas y puertas de gran tamaño en los hogares, afirmando que “cuanto más grandes sean las aberturas, más se asemejará su casa a una tienda de campaña”. ¿Una tienda de campaña? Entonces lo explicó: “Estoy seguro de que todos disfrutaríamos de una mejor salud, si no se conocieran las casas, y viviéramos en tiendas de campaña o al aire libre, como acostumbra la vida animal en su estado de naturaleza”.

Pero Edwards y otros reformadores de ideas afines tenían el respaldo de otro reciente descubrimiento. Durante la Guerra Civil, los médicos notaron que los soldados heridos que eran tratados en entornos al aire libre tenían tasas de supervivencia más altas que aquellos que se atendían en hospitales estrechos.

La aceptación de la teoría microbiana de la enfermedad ayudó a reforzar estas indicaciones. Con el tiempo, el asesoramiento médico ayudó a impulsar las reformas instituidas en las ciudades del país. En 1901, la Ley de Vivienda del Estado de Nueva York exigía que los edificios que albergaban a la clase trabajadora de la ciudad tuvieran ventanas al exterior y otras características que propiciaran la ventilación.

Había otra razón para la creciente obsesión por el aire fresco: la continua amenaza de tuberculosis. Aunque había disminuido un poco para el cambio de siglo, la enfermedad respiratoria siguió siendo la tercera causa más común de muerte después de las enfermedades cardíacas y la influenza.

Pronto, un número cada vez mayor de estadounidenses de clase media comenzó a adoptar la idea de que la única forma de prevenir, e incluso curar, la enfermedad era pasar el mayor tiempo posible al aire libre. Como ha señalado la historiadora médica Katherine Ott, el punto fundamental de lo que se conoció como la “cura de reposo” fue, como lo expresó un defensor, “hacer que nuestras habitaciones en el interior formen parte, en la medida de lo posible, de todo el exterior”.

Y lo decían en serio. A principios del siglo XX, los pacientes comenzaron a dormir con sus cuerpos en voladizo sobre camas que sobresalían de las ventanas. Muchos de los afectados por la tuberculosis abandonaron las ciudades en busca de sanatorios establecidos en el territorio de Arizona, tierra de sol y seco aire desértico.

Pero incluso las personas sanas adoptaron el aire fresco, lo que provocó cambios en la arquitectura doméstica. La idea de un “porche para dormir” –generalmente, un área bien ventilada y protegida con vidrios en el segundo piso donde los moradores podían pasar la noche– se convirtió en un elemento de rigor. También lo hicieron las terrazas y los enormes porches diseñados para disfrutar de la brisa. El nuevo estilo de arquitectura de “bungalow” incluía muchas de estas ideas.

En la década de 1920, un grupo de ingenieros decidió dominar la naturaleza y alentar a los estadounidenses a cerrar las ventanas.

Las carreras de estas personas –Alfred Wolff, Stuart Cramer y Willis Carrier– han sido documentadas por historiadores de tecnología como Gail Cooper. Fue Cramer, ingeniero textil que trabajaba en fábricas, quien acuñó el término “aire acondicionado”. Cabe destacar que esto no se refería tanto a las temperaturas frescas como a la idea de que el aire interior pudiera mantener niveles constantes de humedad relativa tanto en invierno como en verano.

Cramer también dio el fatídico paso de fusionar los sistemas mecánicos que acondicionaban el aire con los que ventilaban sus fábricas. Era comprensible: tenía poco sentido regular la humedad si las ventanas estaban abiertas de par en par.

Willis Carrier llevó estas ideas aún más lejos y rápidamente se convirtió en la cara de los espacios con aire acondicionado. Fundó varias compañías que comercializaban sistemas de aire acondicionado para fábricas, con la promesa de “hacer de cada día un buen día”. Los dueños de fábricas ya no tendrían que preocuparse por los cambios en la humedad relativa que podrían arruinar el procesamiento de alimentos y otras operaciones.

No todos adoptaron la nueva tecnología. Los llamados “defensores del aire libre” advirtieron que, sin importar cuán sofisticada fuera la maquinaria, simplemente no hay sustituto para las ventanas abiertas que desalientan la propagación de gérmenes.

Los detractores del control climático argumentaban que el aire procesado mecánicamente era menos saludable y más peligroso durante los brotes virales.

La climatización puede tener un inconveniente, como sugiere nuestra experiencia con el coronavirus. El profesor Edward Nardell, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, ha argumentado que, a primera vista, el verano podría ser un duro golpe para un patógeno como el COVID-19, ya que los virus no suelen prosperar en climas cálidos y húmedos.

Pero si todos se sientan dentro de entornos secos, con ambientes climatizados y aislados del exterior, le estamos dando al COVID lo que quiere y necesita para reproducirse. De hecho, cada vez más científicos advierten que la transmisión aérea dentro de espacios climatizados es una seria amenaza.

En la guerra contra el COVID, algunas de las soluciones más antiguas han resultado ser las más eficaces: usar mascarilla; autoaislarse si tiene síntomas; llevar más actividades al aire libre. ¿Debería agregarse a la lista el simple acto de abrir las ventanas? Ciertamente no ayudará a combatir el calor, pero podría ayudar a vencer al virus.