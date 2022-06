Ecuador atraviesa un difícil momento con su undécimo día de protesta contra el mandatario Guillermo Lasso. Son varias comunidades de diferentes provincias las que se unieron para manifestar su oposición al gobierno.

Han viajado por días para bloquear carreteras exigiendo mejoras para sus comunidades campesinas y para sus sembríos.

El número de fallecidos aumentó a tres y la Policía Nacional de Ecuador denuncia también desapariciones.

Tras las movilizaciones, Guillermo Lasso anunció el viernes pasado un estado de excepción para las provincias de Cotopaxi y Pichincha mediante el decreto 455. Sin embargo, el lunes lo derogó y reemplazó con el decreto 459, el cual también incluyó las provincias de Imbarura, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua.

La medida se dio en las protestas promovidas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El origen de las protestas

La Conaie exige al gobierno ecuatoriano reducir los precios de los combustibles, atender el problema del desempleo, regular los precios de los productos de campo y más demandas.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, hizo un llamado porque las movilizaciones sean pacíficas y sin vandalismo. Sin embargo, el jueves un grupo intentó ingresar al Congreso,

Por su lado, Lasso asegura que lo quieren derrocar. “Ellos buscan el caos, quieren botar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy a escapar”, comentó en un video que publicó en Twitter.

¿Qué medidas se han tomado?

El vienes pasado Lasso señaló que tomaron decisiones para ayudar a las comunidades protestantes. Estas son:

Aumentar el bono de desarrollo humano de US$ 50 a US$ 55, declarar en emergencia el sistema de salud pública, duplicar el presupuesto de la educación intercultural, subsidiar al 50% el precio de fertilizantes de urea a pequeños y medianos productores, así como la condonación de todos los créditos vencidos hasta US$ 3,000 en “BanEcuador” y más.