Esta semana el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que las farmacias y boticas peruanas venderían los autotest de COVID-19 a nivel nacional.

En las últimas semanas, la nueva variante ómicron se ha extendido aumentando los casos en el país. Es así que la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab) comentó que la prueba costaría entre S/ 20 y S/ 45.

Sin embargo, hasta el momento el producto se encuentra en una misma cadena de farmacias y el paquete de 5 cuesta S/ 215, lo que el precio de cada prueba es un aproximado de S/ 43.

No obstante, dicho monto parece no estar acorde al mercado internacional. Según Salud con Lupa, en países de Europa la cifra no superaría los S/ 27.

El precio del autotest en Europa

En España, la ministra de Sanidad Carolina Darias afirmó que las pruebas de autodiagnóstico serán de 2,94 euros (S/ 13) y desde el sábado pasado ya se encontrarían en varios establecimientos.

En Francia, uno de los países más golpeados por la quinta ola de contagios de coronavirus. Es así que en este país la prueba está máximo 6 euros (S/ 27).

Uno de los países con el precio más accesible es Alemania, donde se encuentran autotest por menos de un dólar.

Otros ejemplos son Suiza, donde cuestan US$ 9 y en Italia, con US$ 16 puedes tener un diagnóstico en menos de 30 minutos.

El autotest de COVID-19 en América

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) autorizó a los ciudadanos el uso de este producto desde diciembre del 2020. En la actualidad los precios oscilan entre US$ 10 y US$ 30.

En Argentina, según La Nación el precio varía entre US$ 14 a US$ 24 dependiendo del laboratorio. Por su lado en Chile, las empresas venden el autotest desde US$ 2.44.

Aún no hay una respuesta por parte del Ministerio de Salud. Además, se espera que los ciudadanos puedan encontrar estos productos en más establecimientos. Pues en solo una semana la única cadena de boticas que contaba con este autotest de COVID-19 señaló en su página web que el producto ya estaba agotado.

