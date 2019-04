Crisis del Brexit se profundiza por falta de plan B

El Parlamento del Reino Unido está estancado y no logró un nuevo plan para el Brexit, dado que rechazó todas las opciones que se presentaron para reemplazar el impopular acuerdo de Theresa May.

El lunes, la Cámara de los Comunes votó sobre cuatro políticas diferentes, pero ninguna de ellas obtuvo la mayoría, lo que hace que el divorcio desordenado de Gran Bretaña de la Unión Europea caiga en una crisis más profunda. La libra cayó.

Solo quedan 10 días para que el Reino Unido salga del bloque de 28 naciones, y el estancamiento deja en manos de la primera ministra una decisión crucial sobre qué hacer a continuación. Ella convocará una reunión de su gabinete el martes, que probablemente durará cinco horas, para elaborar un plan.

Las opciones de May están llenas de peligro. Ella podría intentar nuevamente lograr su propio acuerdo en una votación parlamentaria, a pesar de que fue rechazada en tres ocasiones anteriores.

También podría buscar un largo retraso del Brexit, lo que enfurecería a muchos euroescépticos y podría provocar renuncias; o podría convocar a una elección general o incluso a un nuevo referéndum y dejar que los votantes decidan.

Renuncia

Una señal dramática de cómo están aumentando las tensiones en el Parlamento, es la renuncia del Partido Conservador en la Cámara de uno los autores de la moción que fue rechazada.

"He dado todo para intentar lograr un compromiso que pueda sacar a este país de la Unión Europea a la vez que mantenemos nuestra fortaleza económica y nuestra cohesión política", dijo el diputado Tory, Nick Boles, a la Cámara de los Comunes después de que se leyeron los resultados. "Acepto que he fallado. He fracasado principalmente porque mi partido se niega a comprometerse".

Los miembros del Parlamento tendrán otra oportunidad de hacerse cargo de la agenda del Brexit el miércoles. Pero el camino por delante no está claro. El secretario del Brexit, Steve Barclay, indicó que el gobierno podría recuperar el acuerdo de May para otra votación esta semana y tratar de evitar una larga extensión de la membresía en la UE.

“La Cámara ha votado a favor de nada. Como resultado, dentro de 11 días, el Reino Unido dejará la UE sin un acuerdo a menos que la primera ministra actúe ”, dijo Hilary Benn, miembro laborista del Parlamento.