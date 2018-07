Crisis del Brexit de May no es tanto como parece

Foto 3 | Theresa May interpretó probablemente mal el ánimo: No se trata tanto de que no pueda conciliar posturas irreconciliables, sino que las posiciones irlandesas en estas cuestiones son apasionadas y se conocen desde hace tiempo. El gobierno irlandés dice que un Brexit duro --fuera del mercado único y de la unión aduanera-- sería perjudicial para su economía.