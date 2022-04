La variante ómicron del COVID-19 se ha relacionado con más hospitalizaciones, complicaciones graves y muertes de niños pequeños que las oleadas anteriores del virus, lo que sugiere que la variante altamente contagiosa puede no ser tan leve como se pensó inicialmente, según un estudio basado en Hong Kong.

Investigadores de la Universidad de Hong Kong y el Hospital Princess Margaret revisaron las hospitalizaciones de niños durante diferentes etapas de la pandemia. Descubrieron que los casos eran mucho más graves en la ola de ómicron que continúa arrasando en la ciudad en su peor brote de la pandemia.

Un total de 1,147 niños de 0 a 11 años fueron hospitalizados en Hong Kong debido a COVID-19 del 5 al 28 de febrero, más del 80% de los cuales tenían entre 0 y 5 años.

La necesidad de tratamiento de cuidados intensivos para los hospitalizados fue mayor para ómicron, con 21 niños, o el 1.83%, ingresados en la UCI pediátrica, en comparación con solo uno en todos los brotes anteriores de COVID en Hong Kong, y una tasa del 0.79 % para los que tienen gripe.

Durante los 22 meses desde el comienzo del 2020 hasta noviembre del 2021, un período que cubre cuatro olas anteriores que no penetraron en Hong Kong tan ampliamente como el brote actual, 737 niños de 0 a 11 años fueron hospitalizados por COVID.

Ómicron provoca una mayor cantidad de convulsiones entre los niños no vacunados y se dirige a las vías respiratorias superiores más que las variantes anteriores y la influenza, dijeron los investigadores en un artículo preimpreso enviado a The Lancet el 21 de marzo.

“La gravedad intrínseca de ómicron BA.2 no es leve como lo demuestra la fatalidad y las complicaciones graves de los niños no infectados y no vacunados”, escribieron en el artículo, que no ha sido revisado por pares.

A nivel mundial, los ancianos y las personas con condiciones médicas preexistentes han sido los más vulnerables al virus durante la pandemia. Después de un largo período de mantener las tasas de infección entre las más bajas del mundo, Hong Kong se vio invadido por ómicron, que se ha relacionado con casi 7,500 muertes. La mayoría de los fallecidos eran ancianos y no estaban vacunados.

Una de las razones por las que algunos niños infectados menores de 5 años en Hong Kong experimentan síntomas graves podría deberse a la falta de exposición al coronavirus en los últimos dos años, por lo que no han desarrollado inmunidad, dijeron los investigadores. Las vacunas para el COVID para niños menores de 11 años solo fueron aprobados en febrero, mientras que los menores de 3 años aún no son elegibles.

“La vacunación debe implementarse rápidamente para los niños elegibles y, en particular, para los menores de 3 años, debe explorarse con urgencia la extensión del uso de las vacunas actuales”, escribieron los investigadores.

Entre los 1,147 casos de hospitalización por ómicron, cuatro niños murieron, incluyendo tres que tenía buena salud en el pasado. Tenían 11 meses, 3 y 4 años. Ninguno de los tres estaba vacunado contra el virus. De los casos de enero del 2020 a noviembre del 2021, no hubo muertes asociadas con el virus.

La tasa de mortalidad de ómicron en la etapa de febrero del estudio fue del 0.35 % para los niños hospitalizados, más alta que la de la influenza con un 0.05%. Sin embargo, es probable que la cifra sea una sobreestimación porque muchos niños con síntomas leves de ómicron no fueron llevados al hospital y, en cambio, fueron atendidos en sus hogares, dijeron los investigadores.