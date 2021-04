Durante meses, las economías desarrolladas han acaparado vacunas contra el COVID-19 y las materias primas necesarias para fabricarlas. Ahora, se ven obligadas a actuar en momentos en que un explosivo brote en India aumenta el riesgo de nuevas mutaciones del virus que podrían amenazar al mundo en general.

Bajo las crecientes críticas por el dominio de los recursos destinados a las vacunas, Estados Unidos anunció esta semana que ayudará a India enviando los artículos necesarios para fabricar vacunas como parte de un paquete de ayuda. Los países europeos también han prometido ayuda a medida que los nuevos casos en el país del sur de Asia baten récords mundiales.

La Administración del presidente Joe Biden se ha comprometido a compartir sus reservas de vacunas de AstraZeneca Plc —cuyo uso ni siquiera ha sido aprobado en EE.UU.— y a reunirse con las empresas farmacéuticas para aumentar el suministro y renunciar a las protecciones de la propiedad intelectual de las vacunas para el COVID-19, un cambio que India y Sudáfrica han estado solicitando.

Las medidas demuestran que el nacionalismo en materia de vacunas que han adoptado muchas naciones ricas puede resultar contraproducente y prolongar la pandemia mundial. Mientras esos países han ido acaparando los suministros de las primeras vacunas para sus campañas líderes en el mundo, naciones como India no cuentan con suficientes dosis para su población, permitiendo que el virus se desborde.

Algunos científicos han vinculado la segunda ola en la nación de 1,300 millones de habitantes a una cepa más virulenta, y el brote fuera de control proporciona una placa de petri para que evolucionen nuevas mutaciones que podrían desafiar las vacunas que actualmente se distribuyen desde el Reino Unido hasta Israel.

“No cabe duda de que en un país del tamaño de India pueden surgir nuevas variantes que podrían suponer una amenaza en otros lugares”, dijo Ramanan Laxminarayan, fundador del Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, con sede en Nueva Delhi y Washington. “Es de interés para el mundo garantizar que India salga de la pandemia lo antes posible, y la vacunación es la única manera”.

Si bien los virus sufren cambios todo el tiempo, no todos son significativos. Pero algunas cepas nuevas en otras partes del mundo han generado preocupación porque podrían ser más contagiosas. A principios de este año, datos mostraron que la vacuna de AstraZeneca era menos efectiva contra una variante que surgió en Sudáfrica.

La variante de India, una cepa llamada B.1.617, ya está haciendo sonar las alarmas. Tiene dos mutaciones críticas que aumentan la probabilidad de que se transmita y escape la inmunidad previa que se ha creado, dijo a Bloomberg Anurag Agrawal, director del instituto de genómica del Consejo de Investigación Científica e Industrial de India.

Rakesh Mishra, director del Centro de Biología Celular y Molecular en Hyderabad, uno de los laboratorios que trabajan para secuenciar muestras de virus en India, dijo que esta variante parece ser más contagiosa, pero no es probable que cause más muertes.

Además, la vacuna de AstraZeneca y otra de la empresa india Bharat Biotech International Ltd. han demostrado ser efectivas contra ella en los datos preliminares, dijo. El Ministerio de Salud de India no ha confirmado si esta variante es más transmisible, y no se pudo contactar de inmediato a un portavoz del Ministerio de Salud federal.

Y al ritmo que se producen las infecciones en India, la B.1.617 no será la única ni la última variante preocupante de la segunda ola de India.

“Me temo que se avecinan más problemas”, dijo William Haseltine, exprofesor de la Escuela de Medicina de Harvard e investigador del VIH que ahora preside el grupo de expertos Access Health International. “Ya hay una variante de segunda y posiblemente tercera generación del B.1.617 circulando en India. Estas pueden ser más peligrosas que la variante B.1.617”.

La segunda ola de India es ciertamente más destructiva. Los hospitales y los crematorios están colapsando bajo la presión, mientras los indios piden en las redes sociales todo tipo de cosas, desde botellas de oxígeno hasta medicamentos. Casi 3,000 personas mueren cada día, y los expertos dicen que esa cifra probablemente subestima el número real de víctimas.

La tasa de mortalidad diaria es casi el doble de lo que era en el punto máximo de la primera ola, generando especulaciones de que la nueva variante, u otras mutaciones, son las culpables. Brasil, otro país en vías de desarrollo que ha tenido problemas para aumentar las vacunas, sufrió una cepa del virus que se dice es responsable de una tasa de mortalidad por COVID mucho más alta.

“Estamos luchando contra un virus que no se detiene”, dijo Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna Inc., a periodistas en una sesión informativa celebrada el viernes por varios fabricantes de vacunas y organismos del sector. “Si pensamos en las variantes que están surgiendo, el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y ahora estamos oyendo hablar sobre la variante de doble mutación en India, están apareciendo más en todas partes. Estoy muy preocupado por los próximos seis meses”.

Los expertos en salud pública consideran ahora que la clave para sofocar brotes como el de India es intensificar la vacunación.

Pero a pesar de ser el hogar de la mayor industria de vacunas del mundo, la campaña de inmunización de India se ha ralentizado en las últimas semanas y muchos estados advierten que sus suministros casi se han agotado.

La escasez se ha atribuido en parte a los cuellos de botella relacionados con algunos elementos clave, y Adar Poonawalla —el director ejecutivo de Serum Institute of India Ltd., el mayor productor de vacunas del país y socio de fabricación de AstraZeneca— apunta cada vez más a EE.UU.

Poonawalla ha pedido reiteradamente a EE.UU. que libere los envíos de materias primas críticas, afirmando que el hecho de que este país invoque la Ley de Producción de Defensa para frenar las exportaciones de algunos ingredientes y reforzar su propia industria es una de las principales razones de la ralentización de las vacunas.