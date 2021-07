Las autoridades de todas partes del mundo deben considerar por completo vacunada a toda persona que haya sido inoculada con sueros aprobados por la OMS y las principales agencias sanitarias, sobre todo para viajes o reuniones, consideró el sistema COVAX.

Esta toma de posición coincide con la entrada en vigor, este jueves, del Certificado COVID en los 27 países de la UE, más Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega.

No obstante, en una decisión criticada en estos días por muchos países, en particular africanos, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) no reconoce la vacuna AstraZeneca (Covishield) fabricada en India, que garantizaría el derecho de acceso a estos países. La EMA estima que existen posibles “diferencias” en su fabricación.

Para los socios de COVAX, toda medida que solamente permita a las personas protegidas con algunas de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) puedan beneficiarse del viaje de regreso, “crearía un sistema a dos velocidades, que aumentaría todavía más la brecha entre vacunas y exacerbaría las desigualdades que ya han sido observadas en la distribución de sueros contra COVID”.

“Esto impactaría negativamente sobre el crecimiento de las economías que han sufrido más” hasta ahora, insiste el programa COVAX, asociación entre la OMS, la Alianza de Vacunas (Gavi) y la Coalición para las innovaciones de preparación ante las epidemias (Cepi).

Y, además el grupo considera que esto socava aún más la ya frágil confianza en la vacunación, en particular con AstraZeneca.

El sistema COVAX se ha apoyado sobre todo en la vacuna AstraZeneca fabricada por el Serum Institute of India, la cual no está reconocida por la EMA.

Han sido distribuidas más de 91 millones de dosis en 133 países, muy por debajo de las previsiones, ya que India bloqueó la exportación de ésta para inocular a su propia población prioritariamente.

En lo que respecta a la UE, los países están obligados a aceptar en sus territorios a viajeros vacunados con las cuatro autorizadas por ésta: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

No obstante, los Estados miembros pueden, aunque no están obligados, admitir a personas vacunadas con productos autorizados en algunos países de la UE (como la rusa Sputnik V utilizada por Hungría), o aprobados por la OMS (como la china Sinopharm, pero también Covishield, ampliamente utilizada en África).

La OMS otorgó la aprobación de emergencia para las vacunas anti-covid de Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, los dos sueros de AstraZeneca, fabricados en India y Corea del Sur (la OMS considera esto para dos aprobaciones aunque el producto sea idéntico) y el de Johnson & Johnson, llamado Janssen.