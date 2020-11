Por Therese Raphael

Las autoridades reguladoras se están preparando para una avalancha de personas que informarán efectos secundarios cuando las nuevas vacunas contra el COVID-19 comiencen a usarse.

Si bien vacunas como las de Pfizer Inc. y BioNTech SE alcanzaron hitos de seguridad y parecen estar listas para la aprobación regulatoria, gestionar los informes y el seguimiento de lo que se conoce como reacciones adversas a los medicamentos será fundamental para mantener los altos niveles de participación pública necesarios para que un programa de vacunación tenga éxito.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos planean enviar mensajes de texto diarios a las personas vacunadas durante la primera semana y luego mensajes de texto semanales durante seis semanas, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos también hará monitoreo de efectos secundarios en tiempo real.

No está claro si el sistema de monitoreo del Reino Unido tendrá capacidades similares para cuando se comience a administrar la vacuna. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del país emitió un aviso de licitación urgente (registrado el mes pasado en un boletín de contratación pública de la Unión Europea) para una herramienta de software de inteligencia artificial que ayude a lidiar con el alto volumen esperado de informes de efectos secundarios. (El contrato de aproximadamente US$ 2 millones se lo adjudicó la firma de outsourcing Genpact).

La agencia no dudó en explicar las razones de la urgencia: su antiguo sistema se vería abrumado por el volumen de informes y no se podría adaptar para hacer frente a la nueva vacuna. La ausencia de una nueva herramienta “dificultaría su capacidad para identificar rápidamente cualquier posible problema de seguridad de la vacuna contra el COVID-19”. Eso a su vez representaría una “amenaza directa para la vida de los pacientes y la salud pública”.

Si bien el lenguaje puede haber sido parcialmente elaborado para eximir la contratación de los requisitos normales de licitación del bloque, eso realza la importancia que tiene para los Gobiernos de todo el mundo, a medida que estas nuevas vacunas se lanzan con una velocidad sin precedentes para un público mucho más amplio que nunca.

Al igual que con cualquier medicamento nuevo, el rango de estas reacciones adversas (efectos no deseados y nocivos relacionados con el medicamento) solo se conocerá cuando se haya vacunado a un gran número de personas.

Un efecto adverso informado no significa que una vacuna no sea segura, y en algunos casos puede no estar relacionado en absoluto con la inoculación. Pero las reacciones adversas al medicamento ayudan a los médicos, las compañías farmacéuticas y los reguladores a monitorear el impacto de los medicamentos con licencia. Pueden identificar el uso indebido de un medicamento, lotes comprometidos o simplemente efectos secundarios que deben divulgarse incluso si no cambia el perfil de seguridad.

El monitoreo efectivo es especialmente importante dado que estas vacunas se liberarán con menos seguimiento de seguridad de lo que es usual para las vacunas ampliamente utilizadas. Tener un sistema robusto para registrar, analizar y permitir la retroalimentación inmediata de los efectos secundarios informados es esencial para garantizar la seguridad pública. Junto con una comunicación clara, también será fundamental para generar confianza en las nuevas vacunas.

En general, la mayoría de los efectos secundarios aparecen poco después de la vacunación y persisten solo por un período corto de tiempo. Un pequeño porcentaje de personas los experimentaría con cualquier vacuna bien establecida, o incluso con su medicamento típico para aliviar el dolor. La mayoría de las personas están dispuestas a aceptar ese pequeño nivel de riesgo de los programas de vacunación para el beneficio masivo, de sus hijos y la salud pública en general.

El sistema Yellow Card del Reino Unido podría recibir un informe por cada 1,000 vacunas. Pero si aumenta drásticamente la cantidad de personas que se vacunan, se puede esperar que la cantidad de efectos secundarios informados aumente proporcionalmente.

Dado que es probable que las vacunas contra el COVID lleguen a la población de mayor edad y más vulnerable, puede haber incluso más reacciones adversas que las habituales. Incluso si no están relacionados con la vacuna, pueden asustar a la población.

Los informes de efectos secundarios tienen el potencial de ser una mina de oro para las personas que se oponen a las vacunas. El escepticismo sobre las vacunas es mayor en Estados Unidos, pero el Reino Unido tiene las secuelas de la ahora completamente desacreditada vinculación de la vacuna tres vírica con el autismo.

En una encuesta realizada la semana pasada por el Comité de Salud de la Asamblea de Londres, solo tres de cada cinco encuestados dijeron que es probable que se vacunen o que definitivamente se vacunarán. Casi la mitad de los que dijeron que no lo harían o que es posible que no lo hagan, mencionaron la falta de confianza en la orientación del Gobierno o en las compañías farmacéuticas.

Tales preocupaciones no son del todo irracionales. Si las vacunas tradicionalmente han tardado hasta una década en obtener la aprobación, las personas se preguntan cómo podemos confiar en la seguridad de una vacuna producida en una pequeña fracción del tiempo.

Una respuesta es que en la batalla contra el COVID no se escatimaron los esfuerzos, la capacidad intelectual ni los recursos. Esa intensa competencia global ha dado frutos impresionantes. La tecnología también ha avanzado tan rápido que los plazos anteriores no son una muy buena guía. La llamada tecnología de ARN mensajero utilizada por los dos principales candidatos de la vacuna, el de Moderna Inc. y el de la asociación de Pfizer con BioNTech, ya está revolucionando el desarrollo de vacunas, como explica mi colega Max Nisen.

Con todo esto en mente, es vital que los Gobiernos eduquen al público sobre lo que pueden esperar. Los perfiles de efectos secundarios hasta ahora no parecen ser un motivo de preocupación. Aun así, pueden ser un poco más intensos que los de una vacuna contra la gripe típica, que es el único punto de referencia que tenemos la mayoría de nosotros. Si las personas saben qué esperar, será menos probable que se preocupen o sobrepasen las líneas de consultas y reportes de efectos secundarios.

Estos pueden ser milagros modernos, pero como dice el refrán, las vacunas no salvan vidas, la vacunación sí. Si bien se espera que las vacunas cubran hasta un tercio de la población la primera parte del próximo año, un monitoreo efectivo y una transparencia total serán esenciales si queremos vencer no solo esta pandemia, sino también la próxima.