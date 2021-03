En varios países se han reportado contagios de coronavirus (COVID-19) en personas que han recibido la primera dosis de las vacunas. Esto ha generado dudas con respecto a las inoculaciones y ha sido utilizado por quienes difunden noticias falsas.

Varias de las vacunas contra el coronavirus que se administran en distintos países requieren dos dosis para asegurar la protección completa como Sputnik V, Pfizer, Coronavac, Sinopharm o AstraZeneca, y es en ese tiempo entre dosis es que ocurren los contagios.

“Ninguna vacuna disponible es capaz de proteger antes de que hayan pasado 14 días desde que se aplicó primera dosis, ya sea contra la COVID-19 u otra enfermedad”, aclara a la BBC la doctora Isabella Ballalai, vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones.

Entre la primera y segunda dosis las células inmunitarias necesitan reconocer los antígenos, “interactuar” con ellos y crear una reacción satisfactoria. Esta labor suele tomar unas dos semanas.

¿Sin mascarillas tras la primera o segunda dosis?

La Sociedad Brasileña de Inmunizaciones aconseja que tras la primera dosis las personas deben continuar protegiéndose con mascarillas, distanciamiento y el lavado de manos.

“Recibir las dos dosis tampoco implica estar liberado para tener una ‘vida normal’. Por lo que sabemos, la vacuna protege contra las consecuencias más graves de la covid-19, pero las personas inmunizas podrían seguir transmitiendo el virus a otros”, complementa Ballalai.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos publicaron sus esperadas recomendaciones para los vacunados contra el COVID-19 y señalan que si se cuentan con las dos dosis pueden estar con otros inmunizados sin peligro para su salud en sitios cerrados y sin mascarilla, aunque les aconsejó precaución.

Los CDC señalan que las personas completamente vacunadas se pueden reunir en “pequeños grupos” en sitios cerrados, sin llevar mascarilla o practicar la distancia social.

Estas son las principales recomendaciones explicadas por la directora de los CDC, Rochelle Walensky, para las personas que estén completamente vacunadas, es decir, para aquellas que llevan dos semanas desde que recibieron la segunda dosis de los preparados de Pfizer o Moderna, o de la única de Johnson&Jonhson.

“Si usted y un amigo, o usted y un miembro de su familia están los dos vacunados, pueden cenar juntos, sin llevar máscara o guardar distancia social. Puede visitar a sus abuelos, si usted y ellos están vacunados”, detalló Walensky según publicó AFP.

Bulos de los antivacunas

Que personas se hayan contagiado luego de recibir la primera dosis ha sido aprovechado por quienes difunden noticias falsas y bulos en las redes sociales para afirmar que los productos base de las vacunas podrían llegar hasta a matar.

Por ejemplo, Thierry Baudet, dirigente del partido holandés populista Foro por la Democracia (FvD) recibió el lunes una advertencia de Twitter sobre uno de sus mensajes enviados por la red social.

“Que sea claro: no me voy ABSOLUTAMENTE a hacer “vacunar” contra el coronavirus. El riesgo de ese virus es, para mí, sin importancia”, escribió. Añadió que no es un “antivacunas” en general, sino solo en el caso del COVID-19.

“Los efectos secundarios son fuertes. Y el efecto a largo plazo sobre el sistema inmunitario es completamente desconocido”, señaló.

Este mensaje “engaña”, replicó Twitter, en una advertencia a los usuarios del sitio, colocado en el tweet de Baudet.

“Descubra porqué las autoridades sanitarias oficiales consideran las vacunas contra el Covid-19 seguras para la mayor parte de la gente”, agregó la red social, que dirige a un enlace explicativo donde se destaca la seguridad de las vacunas.