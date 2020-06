Mundo







En qué casos usar mascarilla y cuándo no (de forma segura) La comunidad de salud pública comenzó con el pie equivocado con las mascarillas al aconsejar no usarlas para luego dar un vuelco repentino y decirnos que no saliéramos de casa sin ellas. La situación se ve aún más complicada por una mezcla de actitudes individuales de las personas.