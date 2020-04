La vida en confinamiento significa levantarse tarde, quedarse despierto hasta la medianoche y descansar por las tardes.

Eso es lo que muestran los datos del mercado eléctrico en Europa en los lugares donde las restricciones a las actividades han llevado a un cambio generalizado en las rutinas diarias de cientos de millones de personas.

Ocurre lo mismo donde sea que impongan cuarentenas. En Nueva York, el uso de electricidad ha caído hasta 18% respecto de épocas normales a las 8 a.m. Tokio y tres prefecturas cercanas tuvieron una disminución de 5% en el uso de energía durante los días laborables después de que Japón declarara estado de emergencia el 7 de abril, según Tesla Asia Pacific, un estimador de energía.

La experiencia de Italia muestra la tendencia más claramente desde que las disminuciones comenzaron allí, el 5 de marzo, antes que en cualquier otro país europeo. Datos del operador de red Terna SpA dan una idea de lo que otros lugares ahora también están comenzando a reportar.

1. La gente duerme hasta más tarde

Sin tener que trasladarse hasta la oficina, las personas pueden dormir más tiempo. Normalmente, la demanda de electricidad comienza a aumentar entre las 6 a.m. y las 8 a.m. Ahora en Alemania, claramente las máquinas de café no empiezan a funcionar hasta entre las 8 a.m. y las 9 a.m., dijo Simon Rathjen , fundador de la empresa comercial MFT Energy A/S.

Alemania, Francia e Italia -entre los tres representan casi dos tercios de la economía de la eurozona- tienen medidas de permiso de ausencia que hacen que los trabajadores puedan recibir un salario mientras están temporalmente suspendidos de sus labores. El Reino Unido también tiene un paquete de ayuda. Muchos de estos trabajadores se están levantando más tarde.

“Ahora tengo un comienzo de mañana bastante relajado”, dijo David Freeman , analista de servicios financieros de Londres. “No me levanto hasta media hora antes de comenzar a trabajar”.

2. Las tardes son menos productivas

Hay una disminución más pronunciada en el consumo de electricidad por las tardes. Antes, el consumo de energía aumentaba entre las 2 p.m. y las 5 p.m. Ahora disminuye porque las personas salen a caminar o a tomar un poco de aire. Este gráfico del operador de red del Reino Unido National Grid Plc muestra la disminución de la tarde.

Es “como si viviéramos un mes de domingos”, dijo Iain Staffell, profesor titular de energía sostenible en el Imperial College de Londres.

3. Las noches son más activas

A partir de las 6 p.m., el consumo de electricidad comienza a aumentar abruptamente a medida que las personas terminan de trabajar y comienzan a hacer los quehaceres del hogar. Restricciones como el trabajo y la educación en el hogar que evitan que se vea televisión durante el día se acaban hacia el fin de la tarde. El siguiente cuadro de Alemania muestra que el pico nocturno de consumo de energía se produce en las horas más avanzadas.

La noche es cuando el consumo de electricidad es más alto, debido a que la mayoría de las personas están confinadas en sus hogares. Netflix Inc. reportó un récord de 15,8 millones de suscriptores pagos, casi el doble de la cifra prevista por los analistas de Wall Street. Los servicios de streaming de video como Netflix y YouTube encontraron una audiencia cautiva. El nuevo servicio Disney+ superó los 50 millones de suscriptores en solo cinco meses, un ritmo más rápido de lo previsto.

El tráfico de internet se está disparando, ya que está aumentando el uso de aplicaciones que utilizan gran ancho de banda, como los servicios de streaming y Zoom. Esto puede significar un consumo mensual de banda ancha de hasta 600 gigabytes, cerca de 35% más que antes, según Bloomberg Intelligence.

4. La gente está despierta hasta más tarde

Nos acostamos más tarde también. La demanda no comienza a disminuir hasta entre las 10 p.m. y las 12 a.m., al menos una hora más tarde que antes.

“Mis hijos definitivamente se acuestan más tarde”, dijo Liz Stevens , asistente de enseñanza de Londres. “Toda nuestra rutina está de cabeza”.

Es un desafío para aquellos que necesitan prever el comportamiento: redes eléctricas y operadores de electricidad.

5. Distintos sectores consumen más

En China, que va mucho más avanzada en la recuperación de la pandemia que Europa o Estados Unidos, la brusca contracción en la producción eléctrica general enmascara un cambio en las rutinas diarias.

Los hábitos alimenticios han cambiado. Los restaurantes están expandiendo los despachos e incluso ofrecen servicios de comestibles, ya que se mantiene la preferencia por cenar en casa. El consumo eléctrico en los hogares chinos probablemente aumentó debido a actividades como cocinar y calefaccionar el hogar, según IHS Markit, que señaló que la demanda residencial aumentó 2,4% en los primeros dos meses de cuarentena porque las personas se quedaban en casa.

El aumento en el uso de tecnología también hizo que la demanda china de energía de los sectores de telecomunicaciones y servicios web se elevara en 27%, señaló la consultora.