La madre naturaleza está influenciando los planes de gasto de los consumidores para el período navideño este año.

El impacto ambiental de las opciones de entrega rápida, que pueden incluir el uso de aviones y el envío de múltiples artículos por separado, es una preocupación para los estadounidenses, según la encuesta anual de compras navideñas de Accenture. La mitad de los encuestados dijeron que elegirían opciones con menor huella de carbono, como un envío más lento o recogida en tienda.

“Los consumidores están comenzando a preocuparse” por el uso del cartón y el impacto de las entregas al día siguiente, dijo Jill Standish , directora sénior y responsable de operaciones minoristas mundiales de Accenture, en una entrevista. “Esto solo es el comienzo. Esta es la nueva normalidad”.

Los consumidores dicen que quieren controlar el impacto en el planeta de sus compras, pero no queda claro en qué medida cambiarán realmente sus hábitos. Las opciones de envío rápido, de un día u otra modalidad, podrían ser un atractivo demasiado fuerte, especialmente cuando se trata de cumplir con los plazos navideños.

Amazon Inc., Walmart Inc. y Target Corp. han invertido miles de millones de dólares para acelerar y ampliar las opciones de entrega a medida que compiten por clientes, una estrategia que ha ejercido presión sobre sus márgenes de beneficios. Walmart ha dicho que con el cambio a los envíos de un día los artículos generalmente vendrán en una sola caja y procederán de un único almacén que esté más cerca del cliente. Entretanto, Amazon dijo en abril que reducir los tiempos de entrega para sus principales clientes supuso un coste de US$ 800 millones solo en el segundo trimestre.

Además del medio ambiente, la responsabilidad social es cada vez más importante para los consumidores, según Accenture. De las 1.500 personas encuestadas en julio y agosto, el 45% dijo que planea comprar en tiendas minoristas que muestren conciencia social en sus prácticas comerciales y condiciones de trabajo durante estas fiestas.

Seis de cada siete participantes dijeron que planean gastar lo mismo o más que el año pasado, con una media de US$ 637. En general, los hombres esperan gastar US$ 685, aproximadamente un 15% más que las mujeres, y las tarjetas de regalo, la ropa y el calzado son las compras más habituales. Los encuestados estaban divididos a partes iguales entre hombres y mujeres, y cada uno de los cinco grupos generacionales desde la generación Z a los Baby Boomers tenían una representación del 20%.