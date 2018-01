Los consumidores en EE.UU. incrementan sus deudas en noviembre

Los consumidores estadounidenses incrementaron sus deudas en noviembre en casi US$ 28,000 millones con el uso de sus tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, de automóviles y otros, en una señal de confianza creciente en la economía, informó la Reserva Federal (Fed).

El banco central informó que el crédito del consumidor creció 8.8%, su mayor nivel en dos años, a US$ 3,830 billones. El reporte mensual de la Fed no incluye los créditos para vivienda ni otros préstamos garantizados por bienes raíces, como los empeños hipotecarios.

Los estadounidenses están cada vez más confiados en la economía y están dispuestos a endeudarse más para financiar su consumo. Los sondeos muestran que la confianza de los estadounidenses en la economía alcanzó en noviembre su nivel más alto en 17 años, aunque descendió un poco en diciembre. Y las tiendas minoristas están diciendo que los primeros reportes de las ventas del fin de año han sido en su mayoría positivos.

Una categoría de deuda compuesta principalmente por tarjetas de crédito subió US$ 11,200 millones, su mayor aumento en un año, a US$ 1,020 billones. Una medida de préstamos que abarcan créditos estudiantiles y de automóviles aumentó US$ 16,800 millones, también la mayor cifra en casi un año, a US$ 2,800 billones.

Los economistas siguen de cerca el gasto del consumidor porque representa el 70% de la economía. La economía estadounidense creció a una tasa anual de 3% en la primavera y el verano, su mejor ritmo semestral desde el 2014.

Durante años después de la crisis económica mundial, los estadounidenses redujeron los pagos a deudas contraídas durante la burbuja inmobiliaria que antecedió al colapso económico. Pero en los últimos dos años, los estadounidenses han estado cada vez más dispuestos a endeudarse más, en particular con préstamos estudiantiles. Los créditos para autos y de tarjetas de crédito también han crecido.