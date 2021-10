Fantasia Holdings Group, una constructora china de tamaño mediano, incumplió un pago de US$ 205.7 millones a sus acreedores este martes, lo que agravó la presión financiera sobre la industria mientras una de las firmas de bienes raíces más grandes de China intentaba evitar en una suspensión de pagos en su deuda de miles de millones.

Fantasia Holdings Group anunció que había incumplido el pago en un comunicado a través de la Bolsa de Hong Kong. La empresa no dio una explicación, pero dijo que había pedido que se suspendiera la cotización de sus acciones.

Algunas promotoras chinas están teniendo problemas para devolver préstamos después de que las agencias reguladoras estrecharan el año pasado los límites sobre su uso del dinero prestado. Eso ha avivado el temor a posibles suspensiones de pagos e inestabilidad en los mercados financieros.

Los inversionistas temen que Evergrande Group pueda quebrar con 2,000 billones de yuanes (US$ 310,000 millones) de deuda. La empresa ha incumplido al menos un pago a los tenedores de bonos extranjeros, pero aún no se ha declarado en suspensión de pagos.

Los economistas señalan que Pekín puede impedir una crisis de crédito más general si Evergrande entra en suspensión de pagos, pero quiere evitar rescatar a la firma o a sus acreedores como advertencia a otros prestamistas y empresas endeudadas para que sean más disciplinados.

Fantasia, valorada por su cotización bursátil en US$ 415 millones, reportó unos beneficios de 153 millones de yuanes (US$ 24 millones) en la primera mitad del 2021 y dijo que sus ingresos habían subido 18.5% respecto al año anterior, a 10,900 millones de yuanes (US$ 1,700 millones).

Cientos de promotoras chinas más pequeñas han quebrado desde que los reguladores empezaron a estrechar el control financiero sobre la industria en el 2017, entre temores por su creciente deuda y el posible riesgo de una crisis financiera.

Otra constructora, Fortune Land Development Co., dijo en marzo que había incumplido pagos de intereses y deudas por valor de 5,300 millones de yuanes (US$ 813.5 millones).