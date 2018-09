Consejos formados sólo por hombres persisten en China y Japón

Por Lee Miller y Livia Yap

El “club de hombres” en las juntas directivas sigue vivito y coleando… y predomina entre las compañías japonesas y chinas.

Las empresas francesas, entretanto, ofrecen la mayor diversidad de género en sus juntas directivas, según un análisis de Bloomberg de los directorios de las 500 compañías más grandes del mundo por valor de mercado.

Más de una décima parte –11%- de esas compañías de todo el mundo no tenían una sola mujer en el directorio a fin del último año fiscal, de acuerdo con los datos reunidos a partir de las declaraciones y presentaciones de las empresas.

De las que tenían nula diversidad de género, 15 tenían sede en Japón y 13 en China.

“Asia aún está rezagada en cuanto a las mejores prácticas de diversidad en el directorio”, dijo Marleen Dieleman, profesora asociada de estrategia y política de la Universidad Nacional de Singapur. “La mayoría de los directorios de Asia reconoce el valor de la diversidad. Sin embargo, los presidentes de las juntas no necesariamente sienten urgencia por cambiar”.

Las compañías japonesas sin directoras incluían al operador de telecomunicaciones Softbank Group Corp. , a Nintendo Co. , la sociedad controlante de Uniqlo Fast Retailing Co. y al propietario de 7-Eleven, Seven & I Holdings.

Entre las compañías sin mujeres en el directorio figuran Tencent Holdings Ltd., SAIC Motor Corp. y Kweichow Moutai Co. –el mayor operador de redes sociales del país, un vendedor de autos y una destilería respectivamente-. También integra la lista JD.com Inc., cuyo fundador, presidente y máximo responsable Liu Qiangdong fue detenido el último fin de semana en Minnesota bajo sospecha de violación. Fue liberado después de ser interrogado sin que se le imputaran cargos y ha regresado a China.

Excepciones

Japón y China operan en contra de una tendencia mundial.

El Índice de Diversidad de Género Equilar, que hace un seguimiento del porcentaje de mujeres en los directorios de las compañías del Russell 3000, mostró que el 35% de los nuevos puestos de directorio fueron asignados a mujeres en el trimestre que terminó en junio. Esto duplica el porcentaje de 2014.

“La disrupción tecnológica, la competencia proveniente de fuera de la industria, los cambios demográficos, la cultura y el riesgo, todas estas fuerzas hacen que para el directorio sea más importante incluir directores con diferentes formaciones y experiencias”, dijo en una declaración Susan Angele, asesora sénior del KPMG Board Leadership Center.

Francia, entre varios países europeos que adoptaron cupos normativos respecto del equilibrio de género en los directorios, ocupó el primer puesto en cuanto a diversidad de género en las juntas directivas, muestran los datos de Bloomberg. Cinco de las seis compañías con una composición de directorio de 50-50 en materia de género eran francesas, incluidos los bancos BNP Paribas SA y Société Générale SA.

General Motors Corp., que tiene como presidenta y CEO a Mary Barra, es la única compañía no francesa con un directorio que está equilibrado. La automotriz con sede en Detroit hace poco ascendió a otra mujer, Dhivya Suryadevara, como directora de finanzas.

Otra firma francesa, Kering SA, propietaria de marcas de lujo como Gucci e Yves Saint Laurent, era la única compañía entre las 500 más grandes del mundo por valor de mercado, con más mujeres que hombres en su consejo, según muestran los datos.