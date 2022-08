La firma señaló en un comunicado que está tratando de hacer cumplir el pago de US$ 412 millones adjudicado el año pasado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. La compañía no nombró al tribunal involucrado.

“Perenco a la fecha, más de un año después, todavía no ha recibido un solo dólar de Ecuador”, señaló la empresa. La medida “plantea la posibilidad de que el país no cumpla con los pagos de sus cupones de bonos y obligaciones con los tenedores de bonos y acreedores”.

No obstante, los próximos pagos importantes de bonos externos de Ecuador no vencen hasta enero, lo que deja a las autoridades con tiempo para resolver el problema. Además, la nación tiene un récord de más de US$ 8,000 millones en reservas de divisas. Los bonos en dólares de Ecuador con vencimiento en el 2030 y 2035 cotizaban a menos de un centavo a la baja el lunes, según precios indicativos compilados por Bloomberg.

El Ministerio de Economía y Finanzas ni la compañía respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Los bonos de la nación, emitidos como parte de una reestructuración de US$ 17,400 millones impulsada por la pandemia en el 2020, se han desplomado desde mediados de junio, perjudicados por tres semanas de violentas protestas por el costo de los combustibles y el precio de la vida.

Como parte de la respuesta a la crisis, el presidente Guillermo Lasso nombró a un nuevo ministro de Economía, Pablo Arosemena, quien la semana pasada sostuvo reuniones iniciales con el Fondo Monetario Internacional y otros prestamistas en Washington.

“Perenco mantiene la esperanza de que el Gobierno de Ecuador finalmente cumplirá con sus obligaciones internacionales, demostrará su compromiso con el estado de derecho y cumplirá sus promesas a los inversionistas extranjeros mediante el pago del laudo sin más demora”, indicó la compañía.

La disputa se remonta a la confiscación en el 2009 de los activos de Perenco en Ecuador por parte del presidente Rafael Correa, ahora en el autoexilio en Bélgica, en medio de una disputa sobre impuestos a las ganancias extraordinarias.