Ganaderos argentinos reanudaron este jueves la comercialización de carne vacuna, tras 14 días de cese de ventas en el mercado interno en rechazo a la decisión gubernamental de suspender las exportaciones por un mes hasta mediados de junio para forzar una baja de precios domésticos.

A partir de este jueves “se reanudan las entregas de hacienda” a los principales mercados abastecedores, dijo Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, una de las entidades que encabezó la protesta.

Las patronales ganaderas solicitaron una audiencia urgente con el presidente Alberto Fernández quien ordenó el 17 de mayo pasado la suspensión de exportaciones de carne vacuna durante 30 días.

“Es necesario encontrar alternativas que no destruyan una vez más la ganadería argentina, que no afecten más el bolsillo de los argentinos, que no nos hagan perder credibilidad ante el mundo y que no se siga afectando la economía nacional”, expresaron las entidades ganaderas en un comunicado.

La protesta, pese a que paralizó la entrega de hacienda en los mercados abastecedores, no tuvo gran impacto en las carnicerías o mercados de venta al público, debido a las existencias acumuladas en los frigoríficos y a una baja en el consumo de carne vacuna en reacción al fuerte aumento del precio, que acumuló 65.3% en abril en comparación con igual mes del 2020.

La carne y otros productos agropecuarios se han beneficiado de un fuerte incremento en su cotización en los mercados internacionales, que presiona al alza los precios internos.

El precio de la carne tiene un gran impacto en la suba de los alimentos y en el índice general de inflación de Argentina, uno de los más altos del mundo, con 17.6% en el primer cuatrimestre, según el instituto de estadísticas (Indec).

Pese a ser un producto central en la dieta de los argentinos, el consumo de carne se reduce año a año y pasó de 69.3 kilos por persona por año en el 2009 a 49.2 kg en la actualidad, según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA).