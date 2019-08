La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está analizando detenidamente las adquisiciones de Facebook Inc. como parte de la etapa inicial de una investigación antimonopolio de la plataforma de redes sociales, según personas familiarizadas con el asunto.

El análisis de la agencia sobre si la compañía adquirió nuevas empresas para boicotear la competencia es parte de una amplia investigación en varias líneas de negocios (redes sociales, publicidad digital y aplicaciones móviles) que Facebook divulgó en julio.

La comisión se ha puesto en contacto con terceros que podrían ayudar en la investigación mientras intenta comprender la dinámica competitiva, informó Bloomberg. Las personas familiarizadas solicitaron no ser nombradas ya que el asunto es privado.

Facebook y la FTC declinaron hacer comentarios. La supervisión de la agencia sobre las adquisiciones de Facebook fue informada anteriormente por el Wall Street Journal.

La administración Trump está intensificando el escrutinio antimonopolio de los gigantes tecnológicos. El mes pasado, la división antimonopolio del Departamento de Justicia anunció un análisis general para indagar si las compañías están usando su poder para frustrar la competencia.

En febrero, la FTC estableció un grupo de trabajo para investigar conductas potencialmente anticompetitivas en la industria y analizar fusiones anteriores para determinar si se deben deshacer.

Los críticos de Facebook, incluido el cofundador Chris Hughes, han pedido a los agentes antimonopolio que dividan la compañía y argumentan que no debería haberse permitido la compra de Instagram y del servicio de mensajería de WhatsApp.

Ambos acuerdos fueron aprobados por la agencia cuando se anunciaron y convencer a un tribunal de deshacerlos sería un tremendo desafío, según expertos antimonopolio.

Si la FTC decidiera presentar una demanda para disolver los acuerdos, a pesar de haberlos aprobado, tendría que demostrar que Facebook eliminó a sus competidores al comprar las aplicaciones. Facebook respondería que las empresas solo prosperaron gracias a los recursos que obtuvieron al formar parte de la compañía de redes sociales.

Cuando Facebook adquirió Instagram en el 2012, la aplicación para compartir fotos tenía solo 30 millones de usuarios. En ese momento, Facebook había perdido casi la mitad de su valor desde su oferta pública inicial a principios de ese año en medio de las preocupaciones de los inversionistas sobre si podría ganar dinero con la versión móvil de su servicio. Ahora Facebook posee 2,400 millones de usuarios activos mensuales e Instagram tiene más de 1,000 millones.

Facebook ha realizado decenas de adquisiciones a lo largo de los años, aunque solo unas pocas son bien conocidas. En el 2014, compró WhatsApp por US$ 19,000 millones antes de comprar Oculus, un fabricante de auriculares de realidad virtual, por US$ 2,000 millones apenas un mes después.

La realidad virtual no ha captado a una audiencia convencional según lo esperado por Facebook, pero WhatsApp ha despegado. Si bien aún no genera grandes ganancias para Facebook, ha acumulado más de 1,500 millones de usuarios en todo el mundo.

"Hay muchas otras transacciones en las que Facebook se ha involucrado y la FTC podría decir: ’Mira, permitir estas transacciones fue un error’", dijo Harold Feld, vicepresidente senior del grupo de políticas de medios Public Knowledge.

Aunque la compañía no se preocupe porque es menos probable una ruptura que otras medidas, como la legislación de privacidad, que posiblemente es la opción más aterradora para Facebook en Washington, dijo Feld. Incluso una investigación podría resultar perjudicial, agregó.

"¿Cuánto tiempo va a continuar esto?", dijo Feld. "¿Qué tan caro va a ser y cuánto afectará a tu marca?".

Facebook ha argumentado en repetidas ocasiones que la división de la compañía no solucionará los mayores problemas de la industria tecnológica, relacionados con la integridad electoral y la privacidad del usuario.

En cambio, Facebook ha presionado por una mayor regulación gubernamental, al solicitar a los legisladores que establezcan barreras para ayudar a dictar normas para internet para que no sean las empresas de tecnología las que deban hacerlo.

Altos ejecutivos de Facebook también han afirmado, en reiteradas ocasiones, que la ruptura de la empresa podría allanar el camino para que compañías de otros países, como China, llenen el vacío.

La FTC y la unidad antimonopolio repartieron las investigaciones a las empresas tecnológicas más grandes con Facebook y Amazon.com Inc. sondeadas por la FTC mientras el Departamento de Justicia se encarga de Apple Inc. y Google de Alphabet Inc.