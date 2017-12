Comercios contemplan mejor Navidad desde recesión por más ventas

En momentos en que crece el gasto en consumo, las firmas minoristas esperan algo que no han visto desde que comenzó la última recesión hace 10 años: una Navidad espectacular.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos difundió cifras de ventas minoristas de noviembre mejores que las esperadas y revisó al alza las cifras de octubre, lo que llevó una nueva ola de optimismo a un sector castigado.

Los compradores de obsequios navideños adquieren aparatos Nintendo Switch y juguetes Fingerlings conforme crece su ingreso disponible, según Craig Johnson, que dirige Customer Growth Partners. Su firma de análisis acaba de elevar su pronóstico de ventas navideñas a 5.6%, muy por encima del 4.3% que estimaba antes.

“Pensamos que eso marca el comienzo de una recuperación real y sostenida”, dijo Johnson en una entrevista. Luego de analizar los datos de 50 grandes firmas minoristas en 90 importantes centros de compras, estima que el gasto crecerá más esta temporada que en cualquier otra desde antes que comenzara la Gran Recesión en 2007.

“Se da en todos los grupos demográficos y en todas las zonas geográficas”, dijo.

Austin Kreitler, un estudiante universitario de 21 años de Nueva York, es un comprador que está dispuesto a abrir su billetera en estas festividades.

“Sin duda gasté más este año que en años anteriores”, dijo durante una visita a Bloomingdale’s en Manhattan. “Compré algunas novedades, pero también un conjunto de pendientes y collar de perlas para mi madre”.

Crecimiento del comercio electrónico

El mayor gasto es una buena noticia para las firmas minoristas en general, pero a algunas les va mejor que a otras. Se estima que el crecimiento del gasto online superará el que se haga en tiendas físicas, y muchas compañías aún tienen problemas.

La cadena de muebles para el hogar Pier 1 Imports Inc. vio declinar sus ventas en las primeras dos semanas de diciembre. El lento inicio de la temporada navideña afectó el pronóstico del cuarto trimestre de la compañía y llevó las acciones el jueves a la mayor caída en casi tres años.

Las firmas minoristas tradicionales buscan cada vez más dólares online. Wal-Mart Stores Inc. ha adquirido marcas online como Jet.com y Bonobos y ofrece entrega gratis en dos días para atraer compradores. Target Corp., por su parte, acordó esta semana la compra de la startup de comercio electrónico Shipt Inc. por US$550 millones, a los efectos de competir con Amazon.com Inc.

El mayor énfasis en las compras online podría ser una de las razones por las cuales una mejor temporada navideña no se traduce en mayor tráfico en muchos centros comerciales. Durante el Black Friday, el tráfico físico experimentó un leve descenso por segundo año consecutivo, según datos que reunieron Prodco Analytics y Bloomberg.

Geneviève Domingo, una compradora que se probaba botas en Bloomingdale’s, dijo que este año adquirió la mayor parte de sus regalos online, entre ellos un cuerno de Game of Thrones y un kit de ADN para su hermano.