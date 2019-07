Codelco despide a más de 200 profesionales y supervisores

La estatal Corporación del Cobre ( Codelco) de Chile despidió en las últimas horas a más de 200 profesionales en diversos yacimientos y oficinas, según confirmó la empresa, principal productora mundial de ese metal.

En un comunicado interno, la compañía afirmó que "en Codelco enfrentamos un contexto cada vez más exigente que nos obliga a transformarnos para continuar aportando al país", en una aparente alusión a sus proyectos estructurales destinados a modernizar y extender en 50 años la vida útil de sus minas.

Dichos proyectos suponen una inversión de unos US$ 18,000 millones y la reducción de la plantilla debido a los cambios tecnológicos que conllevan, aunque algunas fuentes señalaron a medios locales que los despidos responden a una reducción de costos prevista para este año, de US$ 300 millones, frente a los US$ 200 millones fijados originalmente.

Según los sindicatos de Codelco, que rechazaron la medida, los despedidos son 232, de los que 114 corresponden a minas de su Distrito norte (Gabriela Mistral, Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales) y 118 a El Teniente, Andina, El Salvador y la Casa Matriz.

"La nueva mirada organizacional nos obliga a optimizar los procesos, incorporar nuevas dinámicas, disminuir costos y modelar de forma estricta los perfiles de todos nuestros equipos de trabajo. Producto de ello es imperativo realizar ajustes a nuestra estructura organizacional, lo que implicará el retiro de un grupo de profesionales", dijo Codelco.

Agregó que cada división definió cómo realizaría el ajuste de la plantilla, puesto que cada una tiene políticas laborales y beneficios contractuales diferentes.

"La sustentabilidad de esta empresa depende de nuestra habilidad para abrazar la revolución tecnológica que está viviendo la industria minera y de nuestra capacidad para mejorar la productividad de nuestras operaciones actuales y futuras", aseguró la empresa, que además agradeció "el aporte y el compromiso de cada uno de los profesionales que hasta ahora colaboraron en el desarrollo de nuestra empresa".

"El compromiso de seguir generando valor para Chile nos impone enfrentar con altura de miras este difícil proceso", sostuvo la compañía.

La Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc) rechazó los despidos y anunció medidas judiciales y sindicales, mientras el sindicato número 3 de Chuquicamata afirmó en una declaración que una vez más "la empresa corta el hilo más delgado: los trabajadores y trabajadoras, que a diario entregan lo mejor de sí mismos por el engrandecimiento de la empresa de todos los chilenos".

Agrega que nada se hace respecto de los altos cargos de la compañía, en cuya plana mayor 20 personas ganan 7,000 millones de pesos anuales (unos US$ 10.3 millones).

Codelco tiene actualmente unos 17,500 trabajadores, que en el marco de los proyectos estructurales debieran reducirse a unos 15,000 para el año 2023, aunque también cumplen funciones para la estatal unos 40,000 operarios de empresas contratistas