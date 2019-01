Citi: mercado de proveedores de vehículos autónomos crecerá mucho

Una transformación histórica de la industria automotriz está creando un mercado de movilidad sin precedentes que podría llegar a valer más de US$ 100,000 millones en poco más de 10 años.

Se proyecta que conforme los autos incorporen cada vez más funciones de conducción autónoma, el mercado de proveedores directos de sistemas avanzados de asistencia al conductor y vehículos autónomos se expanda a cerca de US$ 111,000 millones en el 2030, según Citigroup Inc., frente a aproximadamente US$ 5,000 millones a US$ 6,000 millones hoy.

La adopción de vehículos totalmente autónomos con poca intervención humana se acelerará después del 2021 estimulando el crecimiento del mercado, en tanto la introducción de los servicios de taxis robóticos conllevará la creación de redes de viajes compartidos en las áreas urbanas en los próximos uno a tres años, escribieron analistas del Citi en un informe titulado Car of the Future v4.0.

“El punto de inflexión para todo esto será la llegada de los vehículos totalmente autónomos (VA) en los próximos años”, afirmó el Citi en el informe, fechado en enero del 2019. “La llegada de los VA comenzará a transformar el ‘auto’, que pasará de ser un producto de consumo a ser una red a la que se puede acceder a pedido o como abonado, muchas veces a precios más bajos y convenientes que algunas de las formas actuales de transporte personal”.

Las automotrices más grandes del mundo vienen dándose prisa en incorporar los taxis robóticos a las áreas urbanas. Cruise, la unidad de conducción autónoma de General Motors Co., había afirmado que planeaba abrir un servicio de taxis robóticos este año. Se anticipa que otras automotrices, como Ford Motor Co. y Hyundai Motor Co., inauguren servicios de conducción autónoma posteriormente.

El mercado de taxis robóticos en áreas urbanas densamente pobladas de Estados Unidos podría llegar a valer más de US$ 350,000 millones, afirmó el Citi, sin dar plazos.

El Citi observó que los vehículos eléctricos abarcarán una parte importante de esa transformación del transporte. Un VE vendido sin capacidades de conducción autónoma no será competitivo y viceversa, de acuerdo con el informe.