Cirque du Soleil suma magos a su imperio mundial de espectáculos

Cirque du Soleil Entertainment Group va a comprar un grupo de magos llamados Illusionists, ampliando su imperio mundial de actuaciones en vivo que ya incluye Blue Man Group y espectáculos teatrales.

La compañía va a pagar unos US$ 40 millones por Works Entertainment, propietaria de la franquicia Illusionists, según una persona familiarizada con las condiciones, que no son públicas. Cirque du Soleil está utilizando una línea de crédito de US$ 120 millones para financiar la operación.

La compra es el tercer acuerdo reciente del gigante del espectáculo de circo, con la que quiere aprovechar sus operaciones mundiales para ayudar a promocionar nuevas actuaciones. Illusionists es un programa de variedades que incluye una serie de magos, incluido el campeón de "America’s Got Talent", Shin Lim.

"Las producciones de The Works tienen afinidades naturales con las nuestras, ya que son experiencias en vivo universales de alta calidad que atraen a diferentes públicos de diferentes culturas de todo el mundo sin tener que adaptar el espectáculo a cada mercado", manifestó el responsable ejecutivo de Cirque du Soleil, Daniel Lamarre.

Cirque du Soleil también se está preparando para presentar un nuevo espectáculo en octubre que se centrará en un grupo demográfico más joven, dijo Lamarre.

Aún sin nombre, está inspirado en películas de Hollywood y acrobacias de acción en vivo y está pensado para atraer a una audiencia acostumbrada a los videojuegos y películas inmersivos.

"Es una buena manera de volver a lanzar la marca", dijo Lamarre en una entrevista.

El grupo de circo, con sede en Montreal, debería exceder las ventas de US$ 1,000 millones este año, estableciendo un nuevo récord, dijo.

La expansión mundial ha tropezado con algunos obstáculos. En diciembre, Cirque du Soleil puso fin a las negociaciones para actuar en la "Gala del Festival de Primavera" de China, uno de los programas de televisión más vistos del mundo.

La compañía tiene previsto usar el saldo de su línea de crédito -ofrecidos por Fonds de Solidarité y el Caisse de dépôt et placement du Québec- para futuros acuerdos. El grupo adquirió Blue Man Group en el 2017 y VStar Entertainment Group en el 2018. Esta última compañía es conocida por sus actuaciones para niños, como "Paw Patrol Live!"