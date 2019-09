El Ciadi, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, redujo el monto adeudado a ConocoPhillips por una expropiación de activos en Venezuela a US$ 8,500 millones. El monto anterior era de US$ 8,700 millones, agregó la representación legal de la oposición venezolana en su cuenta de Twitter, destacando el ahorro de US$ 200 millones para la nación OPEP.

Un portavoz de ConocoPhillips dijo que no apelará la rectificación que redujo el monto de la indemnización en US$ 227 millones y agregó que la compañía "no cuestiona" la acción.

"Seguimos comprometidos en buscar todas las vías legales disponibles para obtener una recuperación completa y justa" de la indemnización, dijo el portavoz.

El laudo final del caso Conoco contra Venezuela ante el Ciadi salió en marzo por US$ 8,700 millones, pero no se ha hecho pago alguno porque Venezuela solicitó su anulación.

El líder opositor, Juan Guaidó, ha tenido como estrategia la protección de activos de Venezuela en el exterior y en abril solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial una anulación de la decisión a favor de la petrolera.

Guaidó se proclamó en enero presidente encargado argumentando que el mandatario Nicolás Maduro usurpa el poder por haber sido reelegido en mayo del 2018 en unos comicios fraudulentos. Maduro dice que Guaidó es un "títere" de Estados Unidos que busca sacarlo del poder.

José Ignacio Hernández, el representante legal de Guaidó y que representa a Venezuela en el caso, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el estado de la solicitud de anulación.